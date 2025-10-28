禁宰禁運影響豬肉攤商 台中、台南免公有市場租金

快訊

中央社／ 28日綜合報導

非洲豬瘟防疫，11月6日中午12時前全國豬隻禁運、禁宰，影響豬肉攤商部分，台中市及台南市政府提公有市場豬肉攤，按天數免收租金；雲林縣、屏東縣與彰化縣等養豬大縣待研議。

台中市政府今天告訴中央社記者，為減輕台中公有市場193席豬肉攤商營運負擔，10月22日公告日起到恢復屠宰作業前，攤商按無出攤營業日數免收攤（鋪）位使用費。

雲林、屏東因應方案待研議。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，密切注意發展情形，進一步了解業者需求及經營狀況，研議是否提供特定業者補助方案。

台南市場處說，已擬定受衝擊豬肉攤（鋪）商援助計畫，協助因應衝擊。公有市場部分，全市294個豬肉攤（鋪）使用人，將依禁宰天數（目前為15天）停收使用費。

市場處表示，民有市場部分，已發函各市場管理委員會，研議疫情期間減收租金或提供因應措施。此外，經濟部商業發展署已啟動全國市場豬肉攤商數量調查，將配合中央政府後續補助計畫辦理。

嘉義縣政府說，經濟部如果推相關補助政策，將配合執行。至於市場豬肉攤租金減免問題，嘉義縣與直轄市不同，公有零售市場由鄉鎮市公所管轄，正在調查鄉鎮市公所是否有減免租金等相關作為。

