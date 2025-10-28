台中爆非洲豬瘟…卓榮泰點名台中檢討廚餘政策 藍委搬資料籲別轉移焦點

快訊

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委黃健豪。記者屈彥辰／攝影
台中市豬場爆發非洲豬瘟案例，行政院長卓榮泰點名台中廚餘政策要改進。國民黨立委黃健豪今天拿出資料指出，台中市處理廚餘連續3年獲得環境部頒獎，但中央卻帶頭指責台中，根本就是在轉移疫情出現破口的焦點，呼籲主管機關不要帶頭製造恐慌。

台中爆發全台首例非洲豬瘟後，中央宣布全面禁止廚餘餵豬半個月。環境部長彭啓明日前指，該案場未依規定每日上傳廚餘蒸煮紀錄，台中市政府未落實防疫規範，接著卓榮泰今天更點名台中廚餘政策要改進，中央似乎矛頭對準台中市府。

黃健豪拿出資料指出，台中市處理廚餘連續3年獲獎，2023年4月環保署頒給台中市政府「廚餘回收處理績效評鑑計畫」優等，2024年6月環境部頒發「全國廚餘回收處理績效評鑑」優等獎給台中市，而今年6月環境部又再頒給台中市「廚餘回收處理」優等獎，還由環境部常務次長沈志修親自頒獎。

黃健豪表示，台中市府廚餘政策最近一次獲獎是今年6月，但這幾天卻看到彭啓明帶頭指責，認為這樣的處理方式是疫情破口，等於10月的部長打臉6月的部長，根本就是在轉移疫情破口的焦點。

黃健豪呼籲，當下最重要的事情是各界一起防堵境外病毒株的擴散，應該盡快找到來源，而不是由主管機關帶頭製造恐慌和政治口水。

非洲豬瘟 廚餘 卓榮泰 黃健豪 彭啓明 環境部

