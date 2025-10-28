非洲豬瘟次一層關聯場疫調 中央出馬陪台中市府執行

台中一處養豬場日前確診非洲豬瘟。農業部動植物防疫檢疫署今天啟動全國豬隻屠宰場、肉品市場擴大消毒，同時啟動次一層關聯場疫調，並由中央派人陪同台中市政府執行。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第40次會議，下午在農業部防檢署召開記者會，由防檢署長杜麗華主持。

防檢署企劃組長林志憲說，因應非洲豬瘟的防疫，已開始第2輪強化措施，今天上午10時，同步啟動全國豬隻屠宰場、肉品市場共53場擴大消毒，尤其加強豬隻繫留區、廢棄物貯存區、建物周邊與環境，並由屠宰場衛生檢查人員全程監督。

林志憲說，第2輪強化防疫還擴大啟動次一層關聯場疫調，第1階段40個關聯場，包括養豬場、屠宰場、肉品市場、化製場的疫調已完成，並無異狀，現在要針對通報10月10日發病日起，到10月22日啟動管制時間，進行次一層關聯場疫調。

林志憲說，今天起，防檢署將派員陪同台中市政府，執行後續疫調訪查。

另外，農業部昨已啟動全台養豬場的第2輪訪視，林志憲說，所有養豬場只要發現疑似非洲豬瘟徵象或異常死亡豬隻，就應立即採檢送驗。

林志憲說，第2輪訪視採取分級查訪，且地方政府每天回報，其中571場相對高風險養豬場，縣市政府必須每天現場或視訊訪視，確認現場豬隻死亡情形、消毒及工作人員出入豬場資訊，現場的斃死豬（中、大豬）要採樣送檢；4870場一般養豬場，地方政府只要回報有無異常死亡。

至於相對高風險養豬場的定義，根據防檢署提供的資料，包括：案例場半徑5公里內、登記在案廚餘養豬場、曾被查獲違規使用廚餘養豬者等。