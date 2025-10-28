遭卓榮泰點名「改善廚餘去化場所」 中市府：開放2焚化廠處理

台中爆發全台首例非洲豬瘟，中央禁止廚餘餵豬將屆1周，廚餘去化成為全國性問題，行政院長卓榮泰今天表示，各縣市的廚餘去化場地必須全面改進，尤其點名台中。台中市政府表示，依照中央指引，將焚化發電處理當作選項，今起開放文山與烏日焚化廠處理廚餘。

卓榮泰今天在立法院表示，對於廚餘處置未來可以討論輔導轉型，目前最重要的是所有廚餘去化場地要全面、徹底、有效改進，不容許二次傷害環境；他已要求環境部督促各縣市環保局，尤其是台中市，一定要全面有效改進，中央也會強力檢驗。

台中市環保局表示，為防堵非洲豬瘟，市府依照中央指引，採取掩埋、焚化發電、生質能發電與肥料化等4種方式去化，也調查了其他縣市作法，多數縣市採多元化去化；目前除了外埔綠能生殖園區回收生廚餘，也開放文山、沙鹿、后里及霧峰4處掩埋場收受廚餘。

環保局指出，焚化發電的部分，除了后里焚化廠正在歲修無法開放，市府今天開始開放文山焚化廠與烏日焚化廠作為廚餘去化場所，環保局會視情況彈性調整、分流去化，依照中央指引防疫需求妥善處理。