台中非洲豬瘟疫調報告多項待釐清 首例豬隻死亡恐早於10月10日

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變中心下午在農業部防檢署召開記者會，由防檢署長杜麗華（左三）主持。記者季相儒／攝影
非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會指出，台中市府昨繳交的初步疫調報告仍有多項缺失，例如化製三聯單的死亡頭數不一，甚至首隻發病豬隻的死亡日期並非10月10日，稍早已收到中市府的完整疫調報告，明將由專家小組檢視並對外公布。

因應非洲豬瘟防疫，中央今啟動全國第二輪防疫強化措施，包含執行養豬場分級查訪、強化清消、精準疫調、擴大追查4大面向，實施時間自10月28日至11月1日。災害中心昨要求中市府於傍晚17時前繳交初步疫調，並於今下午15時前繳交完整疫調報告，應變中心證實，稍早已收到疫調報告。

防檢署企畫組長林志憲表示，昨天的初步疫調仍有部分缺失，已要求台中市府進一步釐清，包含化製三聯單的死亡豬隻頭數出現不一，以及近日有閒雜人等與流浪動物出入養豬場，現場管制應再加強、公豬欄和電擊處在清消後仍驗出病毒核酸陽性，以及首隻豬隻發病日期等。

防檢署署長杜麗華指出，化製場的數字會往回追到9月，本次案例場在9月4日死亡1頭、9月9日死亡1頭、9月22日死亡2頭、10月3日死亡1頭、10月4日死亡3頭、10月5日死亡1頭，已函請台中市府確認第一頭因非洲豬瘟死亡豬隻的確切日期，不過非洲豬瘟病毒潛伏期多達15天，因此第一頭豬的死亡日期可能不是10月10日，因此要追查的關聯場就會增加，因為料敵必須從寬。此外，化製單甲單跟丙單數字並不一致，中市府也需要釐清。

杜麗華表示，目前盤點相對高風險豬場為571場，已要求各縣市每天必須落實查訪，而當中有35家養豬場的化製數量較異常，已針對疑似案例進行採檢，檢驗結果均為陰性。

非洲豬瘟 廚餘 台中市 死亡 養豬場

