5天銷毀近900噸養豬廚餘 北市環保局跟進中央禁令再延長「這服務」
北市環保局防堵非洲豬瘟疫情，10月23日起開放3座焚化廠免費銷毀非家戶廚餘，至昨天已協助銷毀達891.89公噸。環保局今宣布，配合中央延長防疫政策，北市轄內養豬廚餘緊急處理措施也延長至11月5日。
環保局表示，農業部宣布為防止非洲豬瘟，即日起全面禁止廚餘養豬，環保局為緊急協助北市產源單位妥善去化所產生「養豬廚餘」，10月23日至29日開放轄內3座焚化廠緊急銷毀養豬廚餘。
環保局說，配合農業部宣布延長禁宰運、禁廚餘等防疫政策，環保局調整延長開放非家戶廚餘進廠免費銷毀時間至11月5日，每日上午8時至下午4 時，並採專線預約方式預約進廠。
環保局提醒民眾，依環境部規範，目前廚餘仍需依規定分類回收，請市民朋友分別以養豬廚餘及堆肥廚餘方式交付環保局清潔隊回收，後續將以堆肥或其他方式再利用妥善處理。例假日期間，服務不中斷、政策及法規諮詢窗口不打烊。詳情可洽諮詢專線1999轉分機7291、7284。
