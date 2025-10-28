快訊

燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

立委關切全國六成以上廚餘何去何從 卓榮泰：輔導轉型作為較進步飼料

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
我國爆發首起非洲豬瘟案例，農業部隨即宣布禁用廚餘養豬。聯合報系資料照
我國爆發首起非洲豬瘟案例，農業部隨即宣布禁用廚餘養豬。聯合報系資料照

我國爆發首起非洲豬瘟案例，農業部隨即宣布禁用廚餘養豬，引來朝野立委關注未來廚餘處理方式。行政院長卓榮泰今天表示，廚餘去化是當前首要問題，未來將輔導轉型其飼料化，終極目標是成為生質能發電，希望可以聽取更多外部意見。

立法院會今天進行施政總質詢，國民黨立委涂權吉詢問，我國近期爆發非洲豬瘟案例，農業部全面禁止廚餘養豬，未來廚餘處理方式有何規劃。

卓榮泰答詢時指出，全國廚餘有60%以上用在飼養豬隻，我國目前的處理方式就是掩埋，「如果看到現在掩埋場的狀況，我們絕對不滿意也不會同意」，政府將輔導廚餘轉型為進步飼料，終極目標則是成為生質能發電，希望未來可以吸取更多外部意見。

卓榮泰也說，針對各縣市的廚餘處理，有人建議加強聯合蒸煮中心，但是必須克服用地取得、資金技術及周遭環境同意等，「豬瘟狀況比較穩定的時候，我們進一步考慮廚餘使用去化，還有未來轉型升級的各項工作。」

涂權吉追問，終極目標是否為不用廚餘，農業部長陳駿季表示，過去6年以來，廚餘養豬場數從2000多場變成434場，其中又以桃園市與屏東縣數量最多，「廚餘養豬不是原罪，只要把廚餘管理控制好，其實是很好的飼料」，不管是直接蒸煮還是飼料化，農業部將與環境部共同努力，「怎麼把廚餘變成更安全的飼料，這是我們的重點。」

非洲豬瘟 廚餘 卓榮泰 飼料 農業部 涂權吉

延伸閱讀

非洲豬瘟破口？政院研議淘寶、拼多多限期落地 卓榮泰指不從就下架

藍委籲財劃法補馬祖 卓揆怨：早就提醒過

川習會遞小紙條保台？ 卓榮泰：光明磊落以國家利益結合

民眾黨團：NCC人事案凶多吉少 卓榮泰延宕提名將提譴責

相關新聞

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

非洲豬瘟疫情升溫，屏東縣焚化爐開放供縣內廚餘去化，並嚴禁外縣市廚餘進入。萬丹鄉某畜牧場日前因大量混入外縣市廚餘，被環保局...

台中非洲豬瘟疫調報告多項待釐清 首例豬隻死亡恐早於10月10日

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會指出，台中市府昨繳交的初步疫調報告仍有多項缺失，例如化製三聯單的死亡頭數不一，甚...

毛豬禁令首周…台糖曝「初期銷量激增」 豬肉庫存消化掉1成

全國毛豬禁運禁宰15天，引爆一波搶購，國內最大養豬戶、冷凍豬肉大廠台糖表示，初期銷售量爆增，但現在已穩定下來，疫情前台糖...

台中爆非洲豬瘟…卓榮泰點名台中檢討廚餘政策 藍委搬資料籲別轉移焦點

台中市豬場爆發非洲豬瘟案例，行政院長卓榮泰點名台中廚餘政策要改進。國民黨立委黃健豪今天拿出資料指出，台中市處理廚餘連續3...

非洲豬瘟次一層關聯場疫調 中央出馬陪台中市府執行

台中一處養豬場日前確診非洲豬瘟。農業部動植物防疫檢疫署今天啟動全國豬隻屠宰場、肉品市場擴大消毒，同時啟動次一層關聯場疫調...

遭卓榮泰點名「改善廚餘去化場所」 中市府：開放2焚化廠處理

台中爆發全台首例非洲豬瘟，中央禁止廚餘餵豬將屆1周，廚餘去化成為全國性問題，行政院長卓榮泰今天表示，各縣市的廚餘去化場地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。