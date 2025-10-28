立委關切全國六成以上廚餘何去何從 卓榮泰：輔導轉型作為較進步飼料

我國爆發首起非洲豬瘟案例，農業部隨即宣布禁用廚餘養豬，引來朝野立委關注未來廚餘處理方式。行政院長卓榮泰今天表示，廚餘去化是當前首要問題，未來將輔導轉型其飼料化，終極目標是成為生質能發電，希望可以聽取更多外部意見。

立法院會今天進行施政總質詢，國民黨立委涂權吉詢問，我國近期爆發非洲豬瘟案例，農業部全面禁止廚餘養豬，未來廚餘處理方式有何規劃。

卓榮泰答詢時指出，全國廚餘有60%以上用在飼養豬隻，我國目前的處理方式就是掩埋，「如果看到現在掩埋場的狀況，我們絕對不滿意也不會同意」，政府將輔導廚餘轉型為進步飼料，終極目標則是成為生質能發電，希望未來可以吸取更多外部意見。

卓榮泰也說，針對各縣市的廚餘處理，有人建議加強聯合蒸煮中心，但是必須克服用地取得、資金技術及周遭環境同意等，「豬瘟狀況比較穩定的時候，我們進一步考慮廚餘使用去化，還有未來轉型升級的各項工作。」

涂權吉追問，終極目標是否為不用廚餘，農業部長陳駿季表示，過去6年以來，廚餘養豬場數從2000多場變成434場，其中又以桃園市與屏東縣數量最多，「廚餘養豬不是原罪，只要把廚餘管理控制好，其實是很好的飼料」，不管是直接蒸煮還是飼料化，農業部將與環境部共同努力，「怎麼把廚餘變成更安全的飼料，這是我們的重點。」