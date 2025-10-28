快訊

燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

台中非洲豬瘟疫調藏疑點 防檢署：豬隻死亡恐早於10月10日

中央社／ 台北28日電
台中梧棲爆發非洲豬瘟的養豬場內豬隻已全數撲殺。聯合報系資料照
台中梧棲爆發非洲豬瘟的養豬場內豬隻已全數撲殺。聯合報系資料照

台中一處養豬場日前確診非洲豬瘟農業部防檢署說，依台中市政府疫調報告，非洲豬瘟案場豬隻死亡是10月10日，但研判死亡時間可能更早，已請台中市政府盡快確認，須料敵從寬。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第40次會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署召開記者會，由防檢署長杜麗華主持。

杜麗華表示，今天下午已收到台中市政府非洲豬瘟疫調正式報告，明天將召開專家會議討論後，再對外說明。

不過，防檢署企劃組長林志憲說，目前台中市政府提出的疫情調查報告，案發場豬隻死亡時間是10月10日，但化製廠三聯單的數字與報告中死亡數量不符，研判案場第一隻豬出現非洲豬瘟臨床症狀的時間，應該不是10月10日；已請台中市政府盡早確認第一個死亡案例時間，因為涉及關聯場的人與車輛調查。

杜麗華說，非洲豬瘟潛伏期是15天，系統是在10月10日跳出異常，疫調是往回推15天，也就是回溯到9月25日開始追查，共有40個關聯場，目前都無異常；但如果案發場第一隻非洲豬瘟死亡案例時間早於10月10日，要追查的關聯場就會增加，料敵必須從寬。

杜麗華表示，目前進入非洲豬瘟防疫關鍵期，現只有台中場的案例，其他養豬場都是清淨區；但不能掉以輕心，因為非洲豬瘟很頑劣，必須採取高強度手段撲滅、達到清零，讓台灣恢復為非疫區，百工百業回歸日常生活。

台中爆非洲豬瘟 綠營轟盧秀燕「防疫漏洞王」：8年怠惰全暴露

非洲豬瘟爆發毛豬禁令15天…綠委盼補貼 經濟部長這樣說

中央祭5000元非洲豬瘟通報獎勵 豬農籲主動通報疫情給予撲殺補助

【專家之眼】嘴炮防堵不了「非洲豬瘟｣

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

非洲豬瘟疫情升溫，屏東縣焚化爐開放供縣內廚餘去化，並嚴禁外縣市廚餘進入。萬丹鄉某畜牧場日前因大量混入外縣市廚餘，被環保局...

台中非洲豬瘟疫調報告多項待釐清 首例豬隻死亡恐早於10月10日

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會指出，台中市府昨繳交的初步疫調報告仍有多項缺失，例如化製三聯單的死亡頭數不一，甚...

毛豬禁令首周…台糖曝「初期銷量激增」 豬肉庫存消化掉1成

全國毛豬禁運禁宰15天，引爆一波搶購，國內最大養豬戶、冷凍豬肉大廠台糖表示，初期銷售量爆增，但現在已穩定下來，疫情前台糖...

台中爆非洲豬瘟…卓榮泰點名台中檢討廚餘政策 藍委搬資料籲別轉移焦點

台中市豬場爆發非洲豬瘟案例，行政院長卓榮泰點名台中廚餘政策要改進。國民黨立委黃健豪今天拿出資料指出，台中市處理廚餘連續3...

非洲豬瘟次一層關聯場疫調 中央出馬陪台中市府執行

台中一處養豬場日前確診非洲豬瘟。農業部動植物防疫檢疫署今天啟動全國豬隻屠宰場、肉品市場擴大消毒，同時啟動次一層關聯場疫調...

遭卓榮泰點名「改善廚餘去化場所」 中市府：開放2焚化廠處理

台中爆發全台首例非洲豬瘟，中央禁止廚餘餵豬將屆1周，廚餘去化成為全國性問題，行政院長卓榮泰今天表示，各縣市的廚餘去化場地...

