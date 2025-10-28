台中非洲豬瘟疫調藏疑點 防檢署：豬隻死亡恐早於10月10日

台中一處養豬場日前確診非洲豬瘟。農業部防檢署說，依台中市政府疫調報告，非洲豬瘟案場豬隻死亡是10月10日，但研判死亡時間可能更早，已請台中市政府盡快確認，須料敵從寬。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第40次會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署召開記者會，由防檢署長杜麗華主持。

杜麗華表示，今天下午已收到台中市政府非洲豬瘟疫調正式報告，明天將召開專家會議討論後，再對外說明。

不過，防檢署企劃組長林志憲說，目前台中市政府提出的疫情調查報告，案發場豬隻死亡時間是10月10日，但化製廠三聯單的數字與報告中死亡數量不符，研判案場第一隻豬出現非洲豬瘟臨床症狀的時間，應該不是10月10日；已請台中市政府盡早確認第一個死亡案例時間，因為涉及關聯場的人與車輛調查。

杜麗華說，非洲豬瘟潛伏期是15天，系統是在10月10日跳出異常，疫調是往回推15天，也就是回溯到9月25日開始追查，共有40個關聯場，目前都無異常；但如果案發場第一隻非洲豬瘟死亡案例時間早於10月10日，要追查的關聯場就會增加，料敵必須從寬。

杜麗華表示，目前進入非洲豬瘟防疫關鍵期，現只有台中場的案例，其他養豬場都是清淨區；但不能掉以輕心，因為非洲豬瘟很頑劣，必須採取高強度手段撲滅、達到清零，讓台灣恢復為非疫區，百工百業回歸日常生活。