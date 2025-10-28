不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

非洲豬瘟疫情升溫，屏東縣焚化爐開放供縣內廚餘去化，並嚴禁外縣市廚餘進入。萬丹鄉某畜牧場日前因大量混入外縣市廚餘，被環保局發現後禁止進場，沒想到今日業者竟強行闖越管制區入內傾倒，遭當場查扣車輛並依妨害公務等罪嫌移送法辦。

環保局指出，屏東縣每日廚餘養豬量約240公噸，縣內產量約40公噸，其餘都來自外縣市。因應非洲豬瘟疫情，行政院26日再度宣布延長豬隻禁宰運與禁餵廚餘措施10天，屏東縣政府開放焚化爐專供縣內產廚餘去化，並嚴禁外縣市廚餘進入處理。

萬丹鄉某畜牧場核准廚餘再利用量每月為72公噸，大部分產源來自高雄市，然而縣府防疫應變小組發現，其近4日進場量卻高達87公噸，明顯載運外縣市廚餘進入屏東，涉申報不實遭環保局認定違規，禁止該業者再進場處理。

沒想到今日業者仍派出兩部車輛，強行闖越管制區入內傾倒，行徑囂張。環保局通報東港警分局到場協助，當場查獲違規車輛並依法查扣，全案依妨害公務、非法處理及不實申報廢棄物等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，最高可處3年以下有期徒刑及1000萬元罰鍰。

環保局表示，業者若違法載運、棄置或偷倒廚餘，不僅違反環保法規，更恐成防疫破口，造成嚴重公共衛生與畜牧損失。並呼籲清運業者、餐飲業及民眾務必遵守防疫與廢棄物處理規範，將廚餘交由合法單位妥善去化。