快訊

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

粉盒大王兒9億CEO與美甲師陳屍豪宅 月底解剖、手機解鎖查奪命人

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣萬丹鄉某畜牧場載外縣市廚餘，今日強行闖越焚化爐管制區入內傾倒，遭當場查扣車輛並依妨害公務等罪嫌移送法辦。圖／環保局提供
屏東縣萬丹鄉某畜牧場載外縣市廚餘，今日強行闖越焚化爐管制區入內傾倒，遭當場查扣車輛並依妨害公務等罪嫌移送法辦。圖／環保局提供

非洲豬瘟疫情升溫，屏東焚化爐開放供縣內廚餘去化，並嚴禁外縣市廚餘進入。萬丹鄉某畜牧場日前因大量混入外縣市廚餘，被環保局發現後禁止進場，沒想到今日業者竟強行闖越管制區入內傾倒，遭當場查扣車輛並依妨害公務等罪嫌移送法辦。

環保局指出，屏東縣每日廚餘養豬量約240公噸，縣內產量約40公噸，其餘都來自外縣市。因應非洲豬瘟疫情，行政院26日再度宣布延長豬隻禁宰運與禁餵廚餘措施10天，屏東縣政府開放焚化爐專供縣內產廚餘去化，並嚴禁外縣市廚餘進入處理。

萬丹鄉某畜牧場核准廚餘再利用量每月為72公噸，大部分產源來自高雄市，然而縣府防疫應變小組發現，其近4日進場量卻高達87公噸，明顯載運外縣市廚餘進入屏東，涉申報不實遭環保局認定違規，禁止該業者再進場處理。

沒想到今日業者仍派出兩部車輛，強行闖越管制區入內傾倒，行徑囂張。環保局通報東港警分局到場協助，當場查獲違規車輛並依法查扣，全案依妨害公務、非法處理及不實申報廢棄物等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，最高可處3年以下有期徒刑及1000萬元罰鍰。

環保局表示，業者若違法載運、棄置或偷倒廚餘，不僅違反環保法規，更恐成防疫破口，造成嚴重公共衛生與畜牧損失。並呼籲清運業者、餐飲業及民眾務必遵守防疫與廢棄物處理規範，將廚餘交由合法單位妥善去化。

屏東縣萬丹鄉某畜牧場載外縣市廚餘，今日強行闖越焚化爐管制區入內傾倒，遭當場查扣車輛並依妨害公務等罪嫌移送法辦。圖／環保局提供
屏東縣萬丹鄉某畜牧場載外縣市廚餘，今日強行闖越焚化爐管制區入內傾倒，遭當場查扣車輛並依妨害公務等罪嫌移送法辦。圖／環保局提供

非洲豬瘟 廚餘 屏東 焚化爐 萬丹

延伸閱讀

廚餘禁餵豬…民代憂恐導致垃圾處理系統崩盤？中市環保局長回應了

防堵非洲豬瘟 竹縣竹北市清潔隊支援收運學校廚餘

台中廚餘處理朝令夕改？ 市府：仍維持多元方式處理

廚餘回流雲林加開堆肥產線 學者憂廚餘在各縣市流動呼籲這件事

相關新聞

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

非洲豬瘟疫情升溫，屏東縣焚化爐開放供縣內廚餘去化，並嚴禁外縣市廚餘進入。萬丹鄉某畜牧場日前因大量混入外縣市廚餘，被環保局...

全國豬協建議30萬頭豬可給軍人、監獄加菜 農業部：回歸過去運銷模式

全國養豬協會理事長潘連周今午率全國各縣市養豬協會幹部，赴國民黨立法院黨團送陳情書，討論禁運禁宰15天的30萬豬隻的消化問...

毛豬禁令首周…台糖曝「初期銷量激增」 豬肉庫存消化掉1成

全國毛豬禁運禁宰15天，引爆一波搶購，國內最大養豬戶、冷凍豬肉大廠台糖表示，初期銷售量爆增，但現在已穩定下來，疫情前台糖...

廚餘禁餵豬…民代憂恐導致垃圾處理系統崩盤？中市環保局長回應了

台中市1處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央禁止廚餘餵豬，綠營民代質疑廚餘去化量能，以及擔心導致整體垃圾系統全面崩盤。環保局長...

因應非洲豬瘟禁宰、禁運15天 台鐵：排骨便當貨源無虞

國營台灣鐵路股份有限公司今天表示，排骨便當貨源無虞、照常販售，且供貨及銷售數量正常，歡迎民眾安心購買及食用

防堵非洲豬瘟 竹縣竹北市清潔隊支援收運學校廚餘

台中市日前爆發豬瘟疫情，為防堵破口擴大，竹北市公所與新竹縣政府共同合作，除原有服務500處廚餘收運點外，調度資收車擴大服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。