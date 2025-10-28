廚餘禁餵豬…民代憂恐導致垃圾處理系統崩盤？中市環保局長回應了

台中市1處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央禁止廚餘餵豬，綠營民代質疑廚餘去化量能，以及擔心導致整體垃圾系統全面崩盤。環保局長陳宏益今天表示，目前台中市依中央核准的焚化、堆肥和掩埋3種方式處理，且滾動調整，處理量能沒有問題，請大家放心，垃圾處理亦不會發生問題。

陳宏益說，原本預估在中央延長的10天禁運宰期間，台中市有1500公噸的廚餘量，截至昨天已有1218公噸，但因原本一些委由民間業者處理的量，例如餐廳和小吃店等，在民間業者無法賣給養豬戶後，這些量也向環保局申報處理，因此預估將處理的量將可能上升到約2千公噸。

他說，焚化、堆肥和掩埋3種方式裡會以焚化為主，以文山焚化爐而言，它是標準的堆肥處理廠，有肥料證，廚餘可以先瀝清水分堆肥或掩埋，並在適當的程度後才會進入焚燒階段，處理不會有問題，這也是每一處焚化爐的標準配備。目前后里焚化爐正在歲修，歲修後之後也會投入一同處理。

陳宏益說，台中市4年前配合中央防杜豬瘟時，就有預備好廚餘的處理坑，這次都能派上用場，至於總共有幾場？因每天都是滾動式調配，因此很難有具體數字，但一定維持3種處理方式都有，處理量能絕對沒有問題。

對於有民代想進入處理廠遭拒，批評市府躲避監督？陳宏益委婉地說，現在是防疫期間，希望大家共體時艱，以免進入後有可能自己成了防疫破口。