防堵非洲豬瘟 竹縣竹北市清潔隊支援收運學校廚餘

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市公所與新竹縣政府共同合作，除原有服務500處廚餘收運點外，調度資收車擴大服務量能，新增收運竹北市20餘處學校廚餘。記者郭政芬／攝影
竹北市公所與新竹縣政府共同合作，除原有服務500處廚餘收運點外，調度資收車擴大服務量能，新增收運竹北市20餘處學校廚餘。記者郭政芬／攝影

台中市日前爆發豬瘟疫情，為防堵破口擴大，竹北市公所與新竹縣政府共同合作，除原有服務500處廚餘收運點外，調度資收車擴大服務量能，新增收運竹北市20餘處學校廚餘。同時，響應中央政府政策，宣布自即日起撤除公所內廚餘桶，以實際行動守護台灣得來不易的非疫成果。

竹北市長鄭朝方表示，台灣是亞洲唯一三大豬病非疫國，這些都是歷經漫長歲月與血淚堆積出的成效。如今疫情重現警訊，任何一個破口都可能讓多年努力功虧一簣，「防堵非洲豬瘟人人有責」，市公所撤除廚餘桶，不只是政策配合，更是守護農業安全的決心。

竹北市清潔隊目前共有5輛廚餘車，服務50處機關、學校及450處社區大樓。此次配合縣府環保局廚餘收運新制，公所調度4輛資收勤務車輛以擴大服務範圍，新增收運20餘處機關、學校單位的廚餘。至於社區、小吃攤及餐廳等，可洽竹縣政府環保局媒合合格廚餘清除業者協助清運廚餘。如有廚餘收運相關疑問，可洽詢新竹縣政府環保局專線(03)5519345分機5403。

鄭朝方表示，竹北是新竹縣人口最多、餐飲最密集的城市，全縣每月廚餘處理量約823公噸，其中竹北即佔439公噸。減少廚餘不僅能降低疾病風險，更能減輕環保負擔與垃圾處理壓力。

非洲豬瘟疫情升溫，屏東縣焚化爐開放供縣內廚餘去化，並嚴禁外縣市廚餘進入。萬丹鄉某畜牧場日前因大量混入外縣市廚餘，被環保局...

全國養豬協會理事長潘連周今午率全國各縣市養豬協會幹部，赴國民黨立法院黨團送陳情書，討論禁運禁宰15天的30萬豬隻的消化問...

全國毛豬禁運禁宰15天，引爆一波搶購，國內最大養豬戶、冷凍豬肉大廠台糖表示，初期銷售量爆增，但現在已穩定下來，疫情前台糖...

台中市1處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央禁止廚餘餵豬，綠營民代質疑廚餘去化量能，以及擔心導致整體垃圾系統全面崩盤。環保局長...

國營台灣鐵路股份有限公司今天表示，排骨便當貨源無虞、照常販售，且供貨及銷售數量正常，歡迎民眾安心購買及食用

台中市日前爆發豬瘟疫情，為防堵破口擴大，竹北市公所與新竹縣政府共同合作，除原有服務500處廚餘收運點外，調度資收車擴大服...

