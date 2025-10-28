防堵非洲豬瘟 竹縣竹北市清潔隊支援收運學校廚餘

台中市日前爆發豬瘟疫情，為防堵破口擴大，竹北市公所與新竹縣政府共同合作，除原有服務500處廚餘收運點外，調度資收車擴大服務量能，新增收運竹北市20餘處學校廚餘。同時，響應中央政府政策，宣布自即日起撤除公所內廚餘桶，以實際行動守護台灣得來不易的非疫成果。

竹北市長鄭朝方表示，台灣是亞洲唯一三大豬病非疫國，這些都是歷經漫長歲月與血淚堆積出的成效。如今疫情重現警訊，任何一個破口都可能讓多年努力功虧一簣，「防堵非洲豬瘟人人有責」，市公所撤除廚餘桶，不只是政策配合，更是守護農業安全的決心。

竹北市清潔隊目前共有5輛廚餘車，服務50處機關、學校及450處社區大樓。此次配合縣府環保局廚餘收運新制，公所調度4輛資收勤務車輛以擴大服務範圍，新增收運20餘處機關、學校單位的廚餘。至於社區、小吃攤及餐廳等，可洽竹縣政府環保局媒合合格廚餘清除業者協助清運廚餘。如有廚餘收運相關疑問，可洽詢新竹縣政府環保局專線(03)5519345分機5403。

鄭朝方表示，竹北是新竹縣人口最多、餐飲最密集的城市，全縣每月廚餘處理量約823公噸，其中竹北即佔439公噸。減少廚餘不僅能降低疾病風險，更能減輕環保負擔與垃圾處理壓力。