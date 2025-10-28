防堵非洲豬瘟！立委籲提供營業損失補貼 農業部：跨部會研擬中

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。民進黨團幹事長鍾佳濱今要求，中央應提供相關業者每人每日新台幣1000元的營業損失補貼。農業部表示，正在跨部會研擬當中。

全國養豬協會理事長潘連周今午率全國各縣市養豬協會幹部，赴立法院藍綠黨團送陳情書，以及談論禁用廚餘養豬等議題，其中民進黨團幹事長鍾佳濱要求，農業部、經濟部應盡速盤點業者相關營業損失，提供每人每日新台幣1000元的營業損失。

潘連周指出，目前國內廚餘養豬場有437場，當中只有35公斤以上黑豬才會餵廚餘，因為黑豬吃飼料的成本會較大，希望政府可以提供補貼，讓豬農配合防疫下也不會有太多損失。

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會，防檢署長杜麗華表示，目前已經在跨部會研擬相關補貼與補償，只要有結果就會盡速對外宣布。