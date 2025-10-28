毛豬禁令首周…台糖曝「初期銷量激增」 豬肉庫存消化掉1成

全國毛豬禁運禁宰15天，引爆一波搶購，國內最大養豬戶、冷凍豬肉大廠台糖表示，初期銷售量爆增，但現在已穩定下來，疫情前台糖庫存豬肉362噸，已消化約1成。

非洲豬瘟疫情爆發後，農業部立即宣布禁運禁宰，期間從5天延長至15天，傳統市場不賣豬肉，消費者只好改到超市賣場購買冷凍豬肉，台糖品牌豬肉產品安心豚的銷售數量因此爆增。

台糖表示，初期銷量激增，但現在已趨於穩定，消費者普遍認為疫情不會大規模爆發，對政府的防疫措施抱持信心。

禁宰15天對台糖養豬事業影響有限，台糖指出，台糖在月底的出豬數量本來就比較少，禁宰令前，台糖上市毛豬體重約120公斤，即使延後15天上市，以每5天增重5至6公斤計算，延後15天體重增加約18公斤，120公斤增重至138公斤後上市，也仍在規格豬（155公斤以下）的範圍內。

豬農擔心禁宰令解除後，毛豬價格因搶出豬而崩盤，農業部因此承諾，會統一協調出豬順序。台糖表示，台糖有固定的管道，豬隻可送合作屠宰場屠宰後凍存，也有足夠的冷凍空間，視市況調整供應，與農業部也有長久默契。