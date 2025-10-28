台中爆非洲豬瘟 綠營轟盧秀燕「防疫漏洞王」：8年怠惰全暴露

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影
民進黨官方臉書今天表示，台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟案例，就在全國上下嚴格防疫的同時，台中市長盧秀燕領導的市府團隊，身處疫情第一線，卻接二連三出現離譜失誤，防疫漏洞王，就是盧秀燕。

民進黨指出，漏洞一、反應慢半拍。驗出非洲豬瘟的養豬場，從10月10日到14日，已死亡50多頭豬，台中市農業局14日接到警示到現場訪視，卻輕忽而沒有採檢，直到20日累計117頭豬死亡後才採檢送驗，錯失寶貴反應時間。

民進黨表示，漏洞二、疫調講不清。檢驗出非洲豬瘟病毒後，台中市政府竟連最關鍵的疫調也做不好，汙染源始終沒有釐清，通報和採樣狀況交代不清楚。甚至到了10月27日，中央災害應變中心都還沒有收到書面報告、看不到佐證資料。

民進黨指出，漏洞三、快遞寄檢體。高風險傳染性動物疾病的病原檢體，依法「不得」以一般宅配、郵寄或快遞方式運送，但台中市政府卻隱瞞內容物寄出，中間經手店員、以快遞的方式來運送檢體，完全沒有防疫常識。

民進黨表示，漏洞四、獸醫無照執業。台中養豬場合作的一位「獸醫師」，被發現其實是藥廠業務、根本沒有獸醫執業執照？對於這種離譜的情況，台中市政府起初一問三不知，說法變變變，最後才說要請檢調來調查。

民進黨指出，漏洞五、廚餘管理脫線。廚餘養豬，中央訂有統一標準，就是「每天都必須蒸煮一次，每次一小時以上、溫度達90度以上，並將蒸煮照片或影片上傳雲端」，台中市政府卻沒有落實，還推托說沒有罰，增加擴大汙染的風險。

民進黨立委蔡其昌今天接受「POP撞新聞」專訪時也說，這次豬瘟讓台中市長盧秀燕8年來的怠惰、輕忽、驕傲全部都暴露。

