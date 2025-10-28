全國豬協建議30萬頭豬可給軍人、監獄加菜 農業部：回歸過去運銷模式
全國養豬協會理事長潘連周今午率全國各縣市養豬協會幹部，赴國民黨立法院黨團送陳情書，討論禁運禁宰15天的30萬豬隻的消化問題，其中建議可為軍人與監獄加菜。農業部表示，運銷模式和禁宰禁運之前的模式並不會有任何改變。
潘連周等代表今北上立法院拜見藍綠黨團，除盼協助修法解決相關法規問題外，最重要是禁運、禁宰15天的豬隻要如何消化？潘連周說可為監獄、軍人等加菜。國民黨團回應，會協助相關法規問題，也會請農委會協助穩定通路跟價格。
非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會，畜牧司長李宜謙表示，一旦禁宰禁運解禁後，85%的豬會運至肉品市場，15%送至私人屠宰場，運銷模式和禁令上路前並不會有改變。
