快訊

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

粉盒大王兒9億CEO與美甲師陳屍豪宅 月底解剖、手機解鎖查奪命人

全國豬協建議30萬頭豬可給軍人、監獄加菜 農業部：回歸過去運銷模式

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台中梧棲一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天。圖／聯合報系資料照片
台中梧棲一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天。圖／聯合報系資料照片

全國養豬協會理事長潘連周今午率全國各縣市養豬協會幹部，赴國民黨立法院黨團送陳情書，討論禁運禁宰15天的30萬豬隻的消化問題，其中建議可為軍人監獄加菜。農業部表示，運銷模式和禁宰禁運之前的模式並不會有任何改變。

潘連周等代表今北上立法院拜見藍綠黨團，除盼協助修法解決相關法規問題外，最重要是禁運、禁宰15天的豬隻要如何消化？潘連周說可為監獄、軍人等加菜。國民黨團回應，會協助相關法規問題，也會請農委會協助穩定通路跟價格。

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會，畜牧司長李宜謙表示，一旦禁宰禁運解禁後，85%的豬會運至肉品市場，15%送至私人屠宰場，運銷模式和禁令上路前並不會有改變。

非洲豬瘟 軍人 監獄 肉品市場 農業部

延伸閱讀

農業部擬管制出豬穩豬價 農民盼作法公平同時紓解壓力

非洲豬瘟爆發毛豬禁令15天…綠委盼補貼 經濟部長這樣說

養豬協會拜會國民黨團 盼監獄、阿兵哥助消化30萬頭豬

禁運、禁宰15天豬農喊苦 綠黨團：要求經濟部每人每日補貼1千

相關新聞

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

非洲豬瘟疫情升溫，屏東縣焚化爐開放供縣內廚餘去化，並嚴禁外縣市廚餘進入。萬丹鄉某畜牧場日前因大量混入外縣市廚餘，被環保局...

全國豬協建議30萬頭豬可給軍人、監獄加菜 農業部：回歸過去運銷模式

全國養豬協會理事長潘連周今午率全國各縣市養豬協會幹部，赴國民黨立法院黨團送陳情書，討論禁運禁宰15天的30萬豬隻的消化問...

毛豬禁令首周…台糖曝「初期銷量激增」 豬肉庫存消化掉1成

全國毛豬禁運禁宰15天，引爆一波搶購，國內最大養豬戶、冷凍豬肉大廠台糖表示，初期銷售量爆增，但現在已穩定下來，疫情前台糖...

廚餘禁餵豬…民代憂恐導致垃圾處理系統崩盤？中市環保局長回應了

台中市1處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央禁止廚餘餵豬，綠營民代質疑廚餘去化量能，以及擔心導致整體垃圾系統全面崩盤。環保局長...

因應非洲豬瘟禁宰、禁運15天 台鐵：排骨便當貨源無虞

國營台灣鐵路股份有限公司今天表示，排骨便當貨源無虞、照常販售，且供貨及銷售數量正常，歡迎民眾安心購買及食用

防堵非洲豬瘟 竹縣竹北市清潔隊支援收運學校廚餘

台中市日前爆發豬瘟疫情，為防堵破口擴大，竹北市公所與新竹縣政府共同合作，除原有服務500處廚餘收運點外，調度資收車擴大服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。