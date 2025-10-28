快訊

農業部擬管制出豬穩豬價 農民盼作法公平同時紓解壓力

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
農業部公布將透過登記方式管制出豬，農民希望公平，不要照顧大場忽略中小場。記者簡慧珍／攝影
農業部稱已建立肉品供應調度聯繫平台，將透過登記方式管制出豬，穩定10天後解除禁宰禁運後的豬價。彰化縣豬農評估管制移動的15天內囤積30多萬頭，可望在解禁後的一個月內消化完畢，但誰家的豬先出、後出，政府必須公平處理，避免損失集中。

農業部長陳駿季昨在非洲豬瘟中央災害應變中心公開說明，已建立肉品供應調度聯擊平台，一周內針對一級生產鏈公布產業輔導方案，近期會和養豬協會、冷凍公會等開會協調，並媒合冷凍業者擴大購買、透過管制出豬讓價格穩定。

中央放出安定農民的消息未完全下達基層，豬農除了擔心禁宰禁運解除後大量出豬影響價格，也苦惱大豬吃飼料不太長肉等於「白吃」浪費成本。今午後有些農民獲知中央政策，認為「中央還沒想好如何分批出豬」，先講一些話安撫民心。

彰化縣蔡姓農民表示，半年前台灣毛豬供應還算正常時，每天出豬2.23萬頭，後來缺豬，出豬不到兩萬頭，管制移動15天若囤積30多萬頭豬，可望在一個月內出完，但誰先出豬是大問題，農民都希望大豬趕快出售，不要留在養豬場吃老本。

蔡姓農民說，台灣最大養豬場是台糖，台糖以外的大型養豬場最多一天出豬400頭，中型場出豬200頭至300頭，小型場出豬約100頭，更小的場可能隔天甚至每周出豬50頭，政府不能照顧大場先出動，最好按飼養比例出豬，紓解農民的囤豬壓力。

