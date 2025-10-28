中央祭5000元非洲豬瘟通報獎勵 豬農籲主動通報疫情給予撲殺補助

非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，如果豬場內發現場內豬隻有出血等類似非洲豬瘟症狀，拍照或影片傳所在地動物防疫機關經檢視後派員採樣送驗者，每次提供5000元獎勵金。豬農表示，建議比照禽流感，按照市價賠償全額的撲殺損失，後續補償配套應該也要一起提出，才能讓豬農無後顧之憂做主動通報疫情的動作，等非洲豬瘟清零之後才有資金復養。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，口蹄疫之後就有建立甲類動物傳染疾病自主通報的有條件補償撲殺，而不通報後的撲殺就沒有補償，這個方案是要強調飼主自主通報，如果這次養豬戶通報後拿到5000元，但萬一送驗後發現確診，後續的撲殺損失要如何補償？建議應比照禽流感，按照市價賠償全額的撲殺損失，後續補償配套應該也要一起提出，才能讓豬農無後顧之憂做主動通報疫情的動作，等非洲豬瘟清零之後才有資金復養。

根據現行禽流感撲殺規定，如果養禽業者主動通報，且撲殺後確診為高病原性禽流感，則可獲得全額補償。

另有消息透露，已有冷凍廠業者等11月7日開市豬價崩盤後，要大舉撿便宜買進凍存，等豬價回穩後再賺一筆，業者已經刀子磨利準備要坑殺豬農了。洪健鈞說，建議政府豬肉拍賣保價措施，可從農損基金提撥經費，30萬頭肉豬以及一些淘汰種豬和淘汰新女豬依序進入拍賣市場屠宰，保價價格依10月22日之前，全台規格豬和淘汰母豬、新女豬7個交易日平均價格作收購，且重量不限，先求穩定市場價格波動，如果後續再有禁運禁宰措施執行，比照之前補貼模式辦理。

另有豬農指出，政府的保價措施如果不盡快出爐，徹底保障豬農生存，台灣養豬產業恐直接宣判死刑，豬農很可能資金不足而直接離牧退場，毛豬在養頭數甚至腰斬再腰斬。禁止廚餘養豬一直是環境部的事，但環境部瀆職沒有做好，等著農業部來善後，老天爺給了台灣7年的時間來準備，卻沒有魄力解決問題。