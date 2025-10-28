快訊

養豬協會拜會國民黨團 盼監獄、阿兵哥助消化30萬頭豬

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
台灣養豬協會理事長潘連周（左二）今午率全國各縣市養豬協會幹部赴國民黨立法院黨團送陳情書。記者李成蔭／攝影
台灣養豬協會理事長潘連周今午率全國各縣市養豬協會幹部赴國民黨立法院黨團送陳情書，除盼協助修法解決相關法規問題外，最重要是禁運、禁宰15天的豬隻要如何消化？潘連周說可為監獄、阿兵哥等加菜。國民黨團回應，會協助相關法規問題，也會請農委會協助穩定通路跟價格。

台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，政府連發禁運、禁宰令達15天，讓不少豬農受不了，台灣養豬協會今率團拜會立法院多個黨團，最後一站拜會國民黨團，並遞上陳情書。國民黨團由黨團書記長羅智強等人接待，並強調一定會把這些訴求帶到黨團，好好來協助農民。

潘連周發言並闡述訴求，第一，空汙農工分離，豬隻排泄物當然有異味但非臭味，但怎會罰款跟工業綁在一起？一定要提案修法。第二，汙水排放值，是不是能微調，把BOD（生化需氧量）從現行80ppm微調至160ppm，跟先進國家一致，看這會期能否修法。

潘連周接著說，第三，廚餘，7年來環境部有沒有繼續處理廚餘的問題？仍沒進展，其實最大破口就是廚餘，當然黑豬需要，不過全台437場養豬場中，僅約46萬頭豬採廚餘餵養，黑豬應共體時艱；這段時間35公斤以上的黑豬如果吃飼料當然會比較貴，看農業部能否補助。

潘連周還說，台灣豬有洗澡、閹割，比較好吃，為了長治久安，未來過了15天後，不能即時開放宰割及運送，要經過產官學跟縣市政府一起討論。他也建議，未來要廚餘餵食，必須政府統籌運作，跟政府買，這麼一來黑豬也保有生存空間。

雲林養豬協會副理事長蔡德福指出，能否就地飼養、就地屠宰，否則會交叉汙染。中華民國養豬合作社聯合社理事主席黃森田也說，禁運、禁宰的15天共有30萬頭豬，希望國民黨團協助怎麼消化；潘連周建議，可跟矯正署說，幫監獄中加菜，阿兵哥也加菜吃豬排，一個月就吃完。

國民黨立委蘇清泉表示，目前要釐清看汙染從哪來，看來從旅客攜入的情況應該不太可能，相關法律問題也會盡量協助。國民黨立委楊瓊瓔也說，針對大家提出的問題，一定立即來協調未來應對方式，並要求農委會一周內報告情況，要通路跟價格都穩定。

台灣養豬協會理事長潘連周今午率全國各縣市養豬協會幹部赴國民黨立法院黨團送陳情書。記者李成蔭／攝影
