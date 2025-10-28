台中市非洲豬瘟疫調遭指出10缺失 中央要求今下午3時提供精確疫調

台中市爆發全國首例非洲豬瘟案例，目前全國豬隻禁運禁宰、禁止餵食廚餘。市政府提交疫調報告，但不少地方多有出入，中央提出10點缺失，請市府今天下午3時前提供精準疫調報告；市府表示，第一階段疫調以口述為主，造成社會誤解十分不好意思，接下來會盡力澄清完整資訊。

非洲豬瘟前進應變所今天開記者會。指揮官、農業部次長杜文珍表示，目前進入第二輪防疫，這5天除了繼續禁宰禁運，會分級查訪強化清消，用精準疫調擴大追查，也請豬農主動、及時、提早通報，有疑慮或看到相似症狀、死亡數高甚至心裡有點擔心，都請趕快通報採樣。

台中市動保處報告，26日採樣28場、85頭豬隻，全呈陰性，昨天啟動第二輪現場訪查，又採了22場、72頭豬隻送檢，電話訪問昨天則完成152場；化製統計部分，昨天收到20場、66頭豬。至於環境消毒，除了案場每天消毒，關聯場也會每天消毒。

環境部管理署副署長林左祥指出，昨天是上課日，中央不斷提醒各縣市環保局，務必做好校園廚餘清運，根據各縣市回報結果，昨天學校清運正常，部分學校廚餘原本由養豬業者清運，業者現在不再協助，都已由清潔隊接手。

防檢署副組長余俊明報告，中央災害應變中心昨天開第39次會議，針對台中市政府第一階段的疫調報告提出10點缺失，請市府比照中興大學副校長張照勤意見，提出精準疫調，今天下午3點前提供；也請市府今天下班前提出防疫經費需求，由防檢署後續調撥。

台中市副市長鄭照新說，第一階段疫調以口述為主，由於剛開始當事人陳述不盡精確，案主與其子的接觸資訊也有落差，這中間造成社會誤解，市府十分不好意思，接下來會精確疫調，進一步交叉比對，疫調規模擴大，程度也會更深入，有新資料都會滾動式報告，盡力在第一時間澄清完整資訊。