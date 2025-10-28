追查豬瘟案外案 嘉里大榮物流肉品屏東縣衛生局預防性封存

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣衛生局預防性封存有疑慮的肉品。圖／屏東縣政府提供
彰化肉品業者委託嘉里大榮物流公司，運送疑似非洲豬瘟肉品至高雄市，屏東縣衛生局26日接獲高雄市通知，同車貨品疑似流入屏東縣境內13家業者，立即派員展開追蹤調查，並從嚴處理，將貨品全部預防性封存。

衛生局表示，接獲高雄市通知後，秉持「防疫無破口」原則，依行政執行法規定，令業者先行預防性下架並封存貨品，經進一步查核13家業者進貨商品後，發現多為冷凍生鮮或熟食加熱微波食品，非屬生鮮豬肉，且貨品來源與彰化、台中肉品並無關聯性。

衛生局表示，22日起已針對轄內傳統市場豬肉攤商、餐飲業、東南亞及中國食品商店、肉品加工廠等通路，加強豬肉來源的稽查，共查核82家，均符合規定，將持續加強豬肉相關通路查核，以防堵疫情發生。

衛生局強調，依據世界動物衛生組織（WOAH）資料，非洲豬瘟病毒並非人畜共通，不會感染給人類，且病毒不耐高溫，加熱56℃70分鐘、60℃20分鐘後，或加熱70℃立即不活化，民眾不用恐慌。衛生局也呼籲民眾不要攜帶肉品入境，也不網購、郵購境外豬肉製品，共同做好防疫工作。

非洲豬瘟 廚餘

