禁運、禁宰15天豬農喊苦 綠黨團：要求經濟部每人每日補貼1千

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟案例。中華民國養豬協會今上午拜會立法院民進黨團，協會理事長潘連周表示，不分藍綠都在共同協助處理養豬，拜託農業部、行政院長卓榮泰等能否想辦法補貼黑豬部分，減少豬農損失。民進黨團則提出包括要求經濟部至少提供每人每日1千元補貼等兩點要求。

綠委劉建國表示，目前禁止移動豬隻對原有養豬戶的豬舍，都可能造成豬隻空間排擠，因此向農政單位反映，相關配套措施要能讓業者都能遵循，農業部目前已經規畫相關配套措施，包括飼料補助、豬隻死亡補貼，再加上連續禁止拍賣後，豬隻公斤數可能會因增加而價格下探，這部分也要求農業部研擬配討措施。

綠委陳素月表示，這次爆發非洲豬瘟後，農業部迅速的發布禁運、禁宰的政策，這次延長到15天期間，對養豬還有下游的豬肉承銷商及傳統肉攤都會造成很大衝擊，至於這段期間的損失，要求經濟部要給予補貼。建議希望能每天1千元補貼，希望在15天能有1萬5000元。

民進黨團也提兩點要求，第一，由於禁宰關係，豬農和屠宰場無收入又面臨原本償還貸款的壓力，又因補貼禁運禁宰期間額外衍生豬隻飼料費用；呼籲農業部針對舊貸放寬，並規畫提供專案農貸利息補貼措施。

其次，針對全國共21個肉品市場提供的毛豬承銷人名冊與傳統肉攤，遭禁運禁宰影響，要求經濟部至少提供每人每日1千元的補貼，要求農業部、經濟部等相關單位盡速盤點相關業者的營業損失，並盡快提供支援，協助渡過難關。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，今連續拜會藍綠黨團，不分藍綠共同處理養豬的工作，會中有提到包括禁用廚餘問題，15天後是否要檢討到底廚餘要如何處理，請環境部撥經費給各縣市處理，購入像日本一樣的廚餘設備，約半年就可解決問題，未來才有空間用廚餘養豬。

潘連周說，廚餘養豬目前總共有4百多場，其中一半是白豬，白豬隨時都可改變吃飼料，但黑豬是35公斤以上才能開始吃廚餘，拜託農業部、行政院長卓榮泰、民進黨團想辦法補貼黑豬，黑豬吃飼料成本較高，若能每個月補助飼料費，豬農才可以配合防疫，又不會讓豬農損失太多。