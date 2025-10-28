非洲豬瘟養豬場驗出2處環境病毒陽性 中市府：清消到凌晨並封閉案場

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，中央昨天在非洲豬瘟案場又檢測到2處環境帶有非洲豬瘟病毒陽性，責令中市府加強清消。中市府表示，昨天晚上6時半起連夜清消，今天凌晨3時半完成，已全面封鎖案場，也增加周邊警力巡邏與遠端監控。

非洲豬瘟前進應變所今天開記者會。指揮官、農業部次長杜文珍表示，全國已經完成第一輪監測，包含監測、清查、訪視、通報或採樣，目前全呈陰性，唯一的案例場只有台中梧棲；昨天中央採測環境樣本，發現2處非洲豬瘟核酸陽性反應。

杜文珍指出，這表示即使豬移除了、環境做過清消，現場仍有許多雜物堆置，地上也有泥土，非洲豬瘟對環境的抵抗力非常強，清消做得不夠徹底，針對環境一定要先清除、清潔再消毒，才會有效果；中市府除了加強清消，也要管控進出。

台中市副市長鄭照新說，第一輪防疫至今成功把疫情防堵在案場，但案場本身又發現2處陽性，市府獲報後啟動4點措施，第一，連夜清消，昨晚6時半開始，今天凌晨3時半完成，第二，全面封鎖，已拉起封鎖線，第三，增加周邊警力巡邏並安置遠端監控，第四，再次和案主宣導，避免無關人員進出。

媒體詢問，案場發現的2處陽性是經過幾次消毒後發現？是病毒過於頑強還是消毒不夠確實？台中市農業局長張敬昌回應，昨天晚上到凌晨的清消結束後，市府會繼續清消，而且清消完會再做環境檢測，也請農科院協助，會持續做這方面的努力。

媒體追問，案場消毒後仍然驗出病毒，該案場斃死豬的掩埋場是否驗過？農業部次長杜文珍表示，採驗案場環境是希望知道撲殺消毒後的案場狀況，結果也表明非洲豬瘟病毒對環境抵抗力很強，該用何種消毒水、噴槍，要非常切實；至於掩埋場目前沒有檢驗，但應該在市府監控之中。張敬昌補充，針對案場使用的都是非洲豬瘟消毒水。