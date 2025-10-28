快訊

非洲豬瘟養豬場驗出2處環境病毒陽性 中市府：清消到凌晨並封閉案場

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市梧棲區非洲豬瘟養豬場又被驗出2處環境帶有非洲豬瘟，市府昨徹夜清消。圖／台中市政府提供
台中市梧棲區非洲豬瘟養豬場又被驗出2處環境帶有非洲豬瘟，市府昨徹夜清消。圖／台中市政府提供

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，中央昨天在非洲豬瘟案場又檢測到2處環境帶有非洲豬瘟病毒陽性，責令中市府加強清消。中市府表示，昨天晚上6時半起連夜清消，今天凌晨3時半完成，已全面封鎖案場，也增加周邊警力巡邏與遠端監控。

非洲豬瘟前進應變所今天開記者會。指揮官、農業部次長杜文珍表示，全國已經完成第一輪監測，包含監測、清查、訪視、通報或採樣，目前全呈陰性，唯一的案例場只有台中梧棲；昨天中央採測環境樣本，發現2處非洲豬瘟核酸陽性反應。

杜文珍指出，這表示即使豬移除了、環境做過清消，現場仍有許多雜物堆置，地上也有泥土，非洲豬瘟對環境的抵抗力非常強，清消做得不夠徹底，針對環境一定要先清除、清潔再消毒，才會有效果；中市府除了加強清消，也要管控進出。

台中市副市長鄭照新說，第一輪防疫至今成功把疫情防堵在案場，但案場本身又發現2處陽性，市府獲報後啟動4點措施，第一，連夜清消，昨晚6時半開始，今天凌晨3時半完成，第二，全面封鎖，已拉起封鎖線，第三，增加周邊警力巡邏並安置遠端監控，第四，再次和案主宣導，避免無關人員進出。

媒體詢問，案場發現的2處陽性是經過幾次消毒後發現？是病毒過於頑強還是消毒不夠確實？台中市農業局長張敬昌回應，昨天晚上到凌晨的清消結束後，市府會繼續清消，而且清消完會再做環境檢測，也請農科院協助，會持續做這方面的努力。

媒體追問，案場消毒後仍然驗出病毒，該案場斃死豬的掩埋場是否驗過？農業部次長杜文珍表示，採驗案場環境是希望知道撲殺消毒後的案場狀況，結果也表明非洲豬瘟病毒對環境抵抗力很強，該用何種消毒水、噴槍，要非常切實；至於掩埋場目前沒有檢驗，但應該在市府監控之中。張敬昌補充，針對案場使用的都是非洲豬瘟消毒水。

台中市民眾黨籍議員江和樹昨天到霧峰廚餘掩埋場關心廚餘去化狀況，遭環保局拒絕進入，批市府封閉資訊規避監督。環保局長陳宏益今天表示，這段期間尚未釐清感染源，不歡迎也不允許任何人進入相關場域，現場同仁也許不夠委婉，對江不好意思；鄭照新也說，防疫期間已防疫人員為主，請大家多多體諒。

台中市副市長鄭照新（中）表示，昨天晚上6時半起連夜清消，今天凌晨3時半完成，已全面封鎖案場，也增加周邊警力巡邏與遠端監控。記者陳敬丰／攝影
台中市副市長鄭照新（中）表示，昨天晚上6時半起連夜清消，今天凌晨3時半完成，已全面封鎖案場，也增加周邊警力巡邏與遠端監控。記者陳敬丰／攝影

