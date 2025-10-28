影／非洲豬瘟禁宰禁運15天 養豬業者立院陳情盼政府補貼紓困

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台中一間養豬場爆發非洲豬瘟，中央宣布延長毛豬禁運禁宰15天，養豬農民壓力倍增，全省豬農今天到立法院向民進黨立委陳情，希望政府能給予補貼和紓民困。記者邱德祥／攝影
台中一間養豬場爆發非洲豬瘟，中央宣布延長毛豬禁運禁宰15天，養豬農民壓力倍增，全省豬農今天到立法院向民進黨立委陳情，希望政府能給予補貼和紓民困。記者邱德祥／攝影

台中一間養豬場爆發非洲豬瘟，中央宣布延長毛豬禁運禁宰，不僅喜歡食用現宰溫體豬肉的消費者哀嘆，養豬農民更是壓力倍增，養豬農民認為政府連發禁運禁宰令達15天，已影響豬舍調控及加重飼養成本，全省豬農今天到立法院向立委陳情，希望政府能給予補貼和紓困。

立委鍾佳濱等民進黨團立委先接見豬農代表，隨後豬農們再轉往另一個會議室向國民黨立委陳情。民進黨立委表示，建議給予相關業者每天1000元的營業損失補貼，15天給15000元，立委鍾佳濱表示，豬農既有的豬舍貸款償還會遇到困難，豬隻延緩出豬，會需要額外的周轉金，希望農業部就養豬戶舊貸的延緩及寬緩，以及新增貸款的利息補貼，要給予支持。在產業部份，包括全省的批發商及毛豬承銷人，都是跟上游養豬戶相關的業者，由於禁運禁宰，他們沒有收入，鍾佳濱說，最傳統的攤商是由經濟部管的，他們一天有1000元的營業損失，民間的批發市場和承銷人是由農業部掌握的，要求農業部對相關業者給予支持。

養豬協會表達，這次全國15天的禁運禁宰和禁用廚餘，要共體時艱渡過，如果能將非洲豬瘟徹底禁絕，甚至20天都在所不惜，希望能恢復到沒有疫情的情況，才是養豬農最希望的結果。

養豬協會表示，這次全國15天的禁運禁宰和禁用廚餘，要共體時艱渡過，如果能將非洲豬瘟撤底禁絕，甚至20天都在所不惜，希望能恢復到沒有疫情的情況，才是養豬農最希望的結果。記者邱德祥／攝影
養豬協會表示，這次全國15天的禁運禁宰和禁用廚餘，要共體時艱渡過，如果能將非洲豬瘟撤底禁絕，甚至20天都在所不惜，希望能恢復到沒有疫情的情況，才是養豬農最希望的結果。記者邱德祥／攝影
台中一間養豬場爆發非洲豬瘟，中央宣布延長毛豬禁運禁宰15天，養豬農民壓力倍增，全省豬農今天到立法院向國民黨立委陳情，希望政府能給予補貼和紓民困。記者邱德祥／攝影
台中一間養豬場爆發非洲豬瘟，中央宣布延長毛豬禁運禁宰15天，養豬農民壓力倍增，全省豬農今天到立法院向國民黨立委陳情，希望政府能給予補貼和紓民困。記者邱德祥／攝影

