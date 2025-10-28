非洲豬瘟案場廚餘稽查挨批未落實 中市府：稽查積極度可受公評

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，案場採廚餘餵豬，議員發現該案場沒有依規定上傳蒸煮照片影片，批市府未落實稽查。台中市環保局表示，從2024年到現在，不到2年內已針對30多個廚餘養豬場處分15場次，稽查積極度可受公評。

非洲豬瘟前近應變所今天開記者會。媒體詢問，該案場8、9月未依規定上傳照片影片，中央也要求要落實稽查，中市府如何改善？環保局長陳宏益回應，台中市府到今年9月底，已針對廚餘養豬場稽查107場次，從2024年到今天，也針對30多個廚餘養豬場處分15場次。

陳宏益說，台中市處分的次數有比其他縣市少嗎？這點可受公評。而且過去3年，市府針對案場稽查了24次，市府對廚餘蒸煮的稽查絕不放鬆，蘿蔔棍子一起用。

環境部管理署副署長林左祥補充，廚餘養豬場上傳廚餘蒸煮照片影片，只是管理上的輔助工具，真正重要的還是環保單位落實稽查，讓養豬場不敢心存僥倖；疫情期間環境部已要求各縣市環保局，用視訊的方式稽查養豬場，7天內稽查完全國435個廚餘養豬場，若發現偷偷使用廚餘、動物性殘渣或下腳料，一定由環保單位聯合農業單位嚴查重罰。

媒體也問，台中市、中央與世界組織對廚餘蒸煮的標準似乎不同？衛生局長曾梓展表示，中央災難應變中心的消毒方式指引提到，非洲豬瘟加熱到攝氏56度須要70分鐘，60度則是20分鐘，加熱到70度就會立即不活化，中市府都是依照中央指引。