非洲豬瘟案場廚餘稽查挨批未落實 中市府：稽查積極度可受公評

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
環境部管理署副署長林左祥（中）表示，上傳廚餘蒸煮照片只是管理的輔助工具，真正重要的還是環保單位落實稽查。記者陳敬丰／攝影
台中市爆發全國首例非洲豬瘟，案場採廚餘餵豬，議員發現該案場沒有依規定上傳蒸煮照片影片，批市府未落實稽查。台中市環保局表示，從2024年到現在，不到2年內已針對30多個廚餘養豬場處分15場次，稽查積極度可受公評。

非洲豬瘟前近應變所今天開記者會。媒體詢問，該案場8、9月未依規定上傳照片影片，中央也要求要落實稽查，中市府如何改善？環保局長陳宏益回應，台中市府到今年9月底，已針對廚餘養豬場稽查107場次，從2024年到今天，也針對30多個廚餘養豬場處分15場次。

陳宏益說，台中市處分的次數有比其他縣市少嗎？這點可受公評。而且過去3年，市府針對案場稽查了24次，市府對廚餘蒸煮的稽查絕不放鬆，蘿蔔棍子一起用。

環境部管理署副署長林左祥補充，廚餘養豬場上傳廚餘蒸煮照片影片，只是管理上的輔助工具，真正重要的還是環保單位落實稽查，讓養豬場不敢心存僥倖；疫情期間環境部已要求各縣市環保局，用視訊的方式稽查養豬場，7天內稽查完全國435個廚餘養豬場，若發現偷偷使用廚餘、動物性殘渣或下腳料，一定由環保單位聯合農業單位嚴查重罰。

媒體也問，台中市、中央與世界組織對廚餘蒸煮的標準似乎不同？衛生局長曾梓展表示，中央災難應變中心的消毒方式指引提到，非洲豬瘟加熱到攝氏56度須要70分鐘，60度則是20分鐘，加熱到70度就會立即不活化，中市府都是依照中央指引。

至於國際組織的部分，曾梓展指出，世界動物衛生組織所說的攝氏90度60分鐘且不停攪拌，是因為廚餘中有不同物質、不同蛋白質，聯合國糧食農業組織公布的攝氏70度30分鐘，則是針對一般飼料或其他原物料；以中央和世界動物衛生組織針對非洲豬瘟的標準，就是56度70分鐘、60度20分鐘、70度立即不活化。

台中梧棲疑似爆發非洲豬瘟的養豬場內設有廚餘蒸煮設備。記者黃仲裕／攝影
非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

養豬產業還有幾個15天？ 豬農：禁運禁宰打好學生 廚餘不禁沒結束1天

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。豬農表示，除了沒辦...

非洲豬瘟爆發後出國了！ 豬農諮詢的王姓獸醫佐已出境尚未返國

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，該案場豬農表示事發當下致電諮詢1名王姓獸醫佐，對方建議以備用藥投藥。該獸醫佐不是執業獸醫，有...

非洲豬瘟防疫釋疑說清楚 盧秀燕：查到什麼報什麼「絕無隱瞞」

台中市長盧秀燕今（28）日主持市政會議，親自向市民報告非洲豬瘟防疫最新進展。她強調，台中市維護食安一向採取「最嚴格標準」...

非洲豬瘟再禁運禁宰10天 豬農憂大豬「白吃」又跌價恐血本無歸

中央宣布延長毛豬禁運禁宰，不僅喜歡食用現宰溫體豬肉的消費者哀嘆，養豬農民更是壓力倍增，彰化縣養豬農民認為政府連發禁運禁宰...

直播／說明非洲豬瘟防疫進展 中央災變中心下午3時30分召開記者會

非洲豬瘟中央災害應變中心將於今天下午3時30分，在農業部防檢署召開記者會，由防檢署長杜麗華主持。

影／非洲豬瘟禁宰禁運15天 養豬業者立院陳情盼政府補貼紓困

台中一間養豬場爆發非洲豬瘟，中央宣布延長毛豬禁運禁宰，不僅喜歡食用現宰溫體豬肉的消費者哀嘆，養豬農民更是壓力倍增，養豬農...

