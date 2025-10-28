養豬產業還有幾個15天？ 豬農：禁運禁宰打好學生 廚餘不禁沒結束1天

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。示意圖。本報資料照片
台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。豬農表示，除了沒辦法出豬，現在連跑現場業務都根本無法會客，不只養豬，連生活很多事情都面臨停擺。

因應非洲豬瘟防疫，中央今起啟動全國第2輪防疫強化措施，包含執行養豬場分級查訪、強化清消、精準疫調、擴大追查4大面向，實施時間自10月28日至11月1日。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，15天沒出豬是很嚴重的事，但還是有部分人士在說豬要吃廚餘，只要廚餘不禁就沒有結束的一天，非洲豬瘟病毒只要進來就出不去了，養豬產業還有幾個15天？

彰化陳姓豬農指出，因為怕任何沾染病毒的可能，現在跑現場業務根本就無法會客，也沒人敢會客，大家要如何生活？客戶現金流轉不過來，各經銷商現金與庫存該如何處理？更何況下游攤商沒肉可賣，「禁運禁宰的措施其實都是在打好學生。」

