影／非洲豬瘟 台中市府今天公布梧棲豬場最新疫調情況
非洲豬瘟案，台中市府今天公布梧棲豬場最新疫調情況，受到爭議點的本月14日，賴姓獸醫前往豬場疫調，豬農表示已諮詢王姓獸醫佐用藥治療，病情逐漸改善，婉拒動保處檢驗；賴姓獸醫在訪視紀錄登錄，臨床症狀是猝死，流鼻血，研判為放線桿菌胸膜肺炎。當時動保處賴姓獸醫回報無血便跡象，無非洲豬瘟典型症狀。
今天公布疫情資料，本月11日，台中市養豬協會楊總幹事報動保處，案場20頭豬隻死亡，推測為丹毒，逢連續假日，動保處指派賴姓獸醫了解情況；13日，賴姓獸醫致電案場，豬農回應已自行諮詢王姓獸醫佐，可能是放線桿菌胸膜肺炎，以備用藥投藥治療；這是王姓獸醫佐首度通報動保處，案場出現豬隻異常死亡，初判為放線桿菌胸膜肺炎。
本月14日，賴姓獸醫前往豬場疫調，豬農表示已諮詢王姓獸醫佐用藥治療，病情逐漸改善，並婉拒動保處檢驗；賴姓獸醫在訪視紀錄登錄，臨床症狀是猝死，流鼻血，研判為放線桿菌胸膜肺炎。當時動保處賴姓獸醫回報無血便跡象，無非洲豬瘟典型症狀。
15日，中央化製系統以電子郵件通知動保處，11日案場死亡20頭豬，16日到19日豬場治療中，死亡數降低；20日，出現三種公豬死亡，王姓獸醫佐早上9點再度通報動保處，動保處派二位獸醫至案場採樣。21日，防檢署PCR初篩陽性；22日，動保處完成預防性撲殺及掩埋195隻。
非洲豬瘟中央災害應變中心昨天下午召開對外說明記者會，行政院政委陳時中指出，針對案發場的採檢，仍有2處呈現非洲豬瘟陽性，然而該場其實已完成相關清消作業，因此仍能驗出病毒對此頗為擔憂，同時也顯見目前的消毒SOP還有些疏漏，將加強與地方政府溝通，要求參照中央指引清消，也不排除觀察監測期會延長。台中市農業局今天凌晨已派人連夜到養豬場加強清消。
