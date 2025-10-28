問題豬肉同車貨物流入13家業者 屏縣府預防性封存

快訊

中央社／ 屏東縣28日電
台中市疑出現非洲豬瘟，屏東縣衛生局為防堵非法豬肉流入食品供應鏈，22日起加強豬肉來源稽查。圖為衛生局人員赴大賣場稽查情形。（屏東縣政府衛生局提供）
彰化肉品業者委託嘉里大榮物流公司載運問題豬肉至高雄市，屏東縣衛生局26日接獲通知，同車貨品疑流入屏東縣13家業者，多為冷凍生鮮及加熱微波食品，全數預防性封存。

屏東縣政府今天透過新聞稿表示，26日接獲高雄市通知後，依規定令業者先行預防性下架並封存貨品，經進一步查核13家業者進貨商品後，發現多為冷凍生鮮或熟食加熱微波食品，非屬生鮮豬肉，且貨品來源與彰化、台中肉品並無關聯性。

衛生局表示，自22日起已針對轄內傳統市場豬肉攤商、餐飲業、東南亞及中國食品商店、肉品加工廠等通路，加強豬肉來源稽查，共查核82家，均符合規定，將持續加強豬肉相關通路查核，以防堵疫情發生。

衛生局強調，依據世界動物衛生組織（WOAH）資料，非洲豬瘟病毒並非人畜共通，不會感染給人類，且病毒不耐高溫，加熱攝氏56度70分鐘、60度20分鐘後不活化，或加熱70℃立即不活化，民眾不用恐慌。

衛生局呼籲，不要攜帶肉品入境，也不網購、郵購境外豬肉製品，共同做好防疫工作。

台中梧棲1處養豬場21日被檢驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，日前已完成檢體病毒分離，確認是台灣首例非洲豬瘟。

