非洲豬瘟爆發後出國了！ 豬農諮詢的王姓獸醫佐已出境尚未返國

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市農業局長張敬昌（左二）表示，豬農第一時間諮詢的王姓獸醫佐，在非洲豬瘟案爆發後已經出境，目前尚未入境。記者陳敬丰／攝影
台中市爆發全台首例非洲豬瘟，該案場豬農表示事發當下致電諮詢1名王姓獸醫佐，對方建議以備用藥投藥。該獸醫佐不是執業獸醫，有違法之嫌，且後續疫調也須要他的說法，不過市府今天表示，王姓獸醫佐在中央公布驗出非洲豬瘟後已經出境，尚未入境。

「獸醫事件」是這次非洲豬瘟案的關注焦點之一，市府一開始表示案發後該養豬場特約獸醫師診治投藥，經該案場紀姓特約獸醫師否認，市府更正是一時口誤，應為豬農自行聯繫的王姓獸醫佐，後豬農又承認是自行投藥，說法一變再變。

市府今天公布最新疫調，陳姓豬農在案發後有詢問王姓獸醫佐，經過電話聯絡，王姓獸醫佐研判是放線桿菌胸膜肺炎，建議用備用藥投藥；動保處賴姓獸醫師14日到場訪視，登陸訪視紀錄，也判斷是放線桿菌胸膜肺炎，20日動保處賴姓獸醫師與祁姓獸醫師再次到場採樣。紀姓特約獸醫師未曾到場。

農業局長張敬昌表示，王姓獸醫佐遠端提供諮詢，若涉及獸醫佐執行獸醫師業務，違反獸醫師法第30條，得處新台幣10萬元到50萬元罰鍰；農業局已派員查詢出入境資料，王姓獸醫佐在中央22日公布驗出非洲豬瘟PCR陽性反應後已經出境，尚未入境。

媒體詢問，是否有聯繫上人在國外的王姓獸醫佐？外傳王姓獸醫佐是藥商業務，是否屬實？台中市副市長鄭照新強調，不管王姓獸醫佐是不是藥商，市府關心重點是獸醫佐身分諮詢過程是否逾越業務本分，目前僅有豬農口述，須要等王回國後進一步調查；至於是否有聯繫上，市府無正面回答。

鄭照新補充，本案涉及的獸醫相關人士就是3人，豬農諮詢的王姓獸醫佐，以及動保處的賴姓獸醫師、祁姓獸醫師，並不包含案場特約紀姓獸醫師；目前市府一方面繼續精確疫調，一方面也把所有資料送往檢調，若有違法事項，都會有相關處理。

台中市副市長鄭照新強調，不管王姓獸醫佐有無其他身分，市府關心的重點是他有無逾越獸醫佐業務本分，市府一方面繼續精準疫調，一方面也將所有資料送往檢調。記者陳敬丰／攝影
非洲豬瘟 廚餘

