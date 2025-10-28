推動廚餘禁餵豬 台南增45機關學校納入清運範圍

台南市啟動非洲豬瘟防疫應變作為，全面停止廚餘餵豬，改以高速發酵廠等指定據點集中處理，市府新增45處機關學校納入清運服務範圍，確保廚餘收運與去化過程穩定、安全。

台南市長黃偉哲今天上午視察城西廚餘高速發酵廠表示，台南市於2019年起陸續建置2座廚餘高速發酵廠，每日合計可處理約40公噸廚餘，系統採密閉高溫自動化發酵程序，可有效降低氣味、避免露天曝曬造成環境影響，並將廚餘轉化為經農業部認證的有機肥料。

黃偉哲表示，發酵廠啟用以來運作穩定，如今面對國內非洲豬瘟疫情，2座廠持續發揮效能，未來市府將持續推動「廚餘不餵豬」政策方向，透過科學化處理，把廚餘轉化為有用資源，落實環境永續與防疫安全。

台南市政府環保局提供資料指出，城西廚餘高速發酵廠採全自動化處理流程，經翻桶、碎解、固液分離、高溫發酵、除臭與堆肥等多道程序，約10天即可產出符合雜項堆肥標準有機培養土，達成廚餘資源循環再利用目標。

環保局指出，疫情發生後已嚴格禁止廚餘流入養豬場，針對部分機關學校反映廚餘清運受影響，市府已新增45處機關學校納入清運服務範圍，確保處理作業不中斷，同時持續推動學校午餐廚餘減量，要求各校精準預估每日食材用量，落實源頭減量，避免浪費。

環保局指出，希望民眾配合市府各項非洲豬瘟防疫措施，若對廚餘去化管道有任何疑問，可洽詢環保局專線了解詳情。