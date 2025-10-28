快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

台中防疫螺慢幾拍？ 議員批案場髒亂獸醫羅生門迄未開罰

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳俞融指出，非洲豬瘟案發至今，市府沒有任何裁罰？副市長黃國榮表示，目前重點在疫調與防疫。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳俞融指出，非洲豬瘟案發至今，市府沒有任何裁罰？副市長黃國榮表示，目前重點在疫調與防疫。記者陳秋雲／攝影

台中市議員陳俞融今（28）日痛批市府在非洲豬瘟防疫上的應變失序、說詞反覆，指農業局長「一變再變、謊話連篇」，導致中市府公信力蕩然無存。她指出，非洲豬瘟是重大公衛事件，更關乎國家安全，但市民看到的不是明快作為，至今未開罰，針對市民違規開罰卻不手軟？

陳俞融指出，目前台中市飼養200頭以上的豬場共有7萬8950頭豬，其中可使用廚餘養豬的豬場有38家，市府應落實監管、嚴防疫情擴大。她質疑目前市府有任何開罰嗎？

對於外界質疑市府防疫鬆散，副市長黃國榮回應，中央與地方重點在全力防疫、疫調進行中，但至今尚無任何行政裁罰。陳俞融聞言怒批：「外界說市府螺絲鬆了，其實是連螺絲孔都生鏽了！」

陳俞融指出，農業局自己承認涉案的王姓獸醫助理「沒有獸醫執業執照」，這已違反「獸醫師法」第30條，市府依法即可開罰，根本不必等檢調。「市府對小老百姓開罰毫不手軟，違停、亂丟垃圾都能立刻開單，為何這起攸關國安的非洲豬瘟案件卻綁手綁腳、什麼都推給檢調？難道這個案子有什麼特殊不能碰嗎？」

她進一步點名農業局長張敬昌，針對獸醫進場時序的說法前後不一，讓市府公信力全面崩盤，「這就是副市長督導下的成果嗎？」

她強調，現場豬場髒亂不堪、市府卻遲未處理，顯示防疫體系全面失靈。陳俞融要求市府立即針對「無照執業」「場區髒亂」等明確違失開罰，不得再以「檢調偵辦」為藉口拖延。

她並呼籲，盧秀燕市長應帶領農業局與環保局公開向市民道歉，「給台中市民一個交代，也重建市府的公信力。」

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

非洲豬瘟案 獸醫師爭議中市府6天內數度改口

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

媒體爆涉豬瘟案王姓獸醫佐今到案？ 檢方澄清：尚無報載進度

非洲豬瘟養豬場…台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

相關新聞

養豬產業還有幾個15天？ 豬農：禁運禁宰打好學生 廚餘不禁沒結束1天

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。豬農表示，除了沒辦...

非洲豬瘟爆發後出國了！ 豬農諮詢的王姓獸醫佐已出境尚未返國

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，該案場豬農表示事發當下致電諮詢1名王姓獸醫佐，對方建議以備用藥投藥。該獸醫佐不是執業獸醫，有...

非洲豬瘟防疫釋疑說清楚 盧秀燕：查到什麼報什麼「絕無隱瞞」

台中市長盧秀燕今（28）日主持市政會議，親自向市民報告非洲豬瘟防疫最新進展。她強調，台中市維護食安一向採取「最嚴格標準」...

非洲豬瘟再禁運禁宰10天 豬農憂大豬「白吃」又跌價恐血本無歸

中央宣布延長毛豬禁運禁宰，不僅喜歡食用現宰溫體豬肉的消費者哀嘆，養豬農民更是壓力倍增，彰化縣養豬農民認為政府連發禁運禁宰...

直播／說明非洲豬瘟防疫進展 中央災變中心下午3時30分召開記者會

非洲豬瘟中央災害應變中心將於今天下午3時30分，在農業部防檢署召開記者會，由防檢署長杜麗華主持。

非洲豬瘟案場廚餘稽查挨批未落實 中市府：稽查積極度可受公評

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，案場採廚餘餵豬，議員發現該案場沒有依規定上傳蒸煮照片影片，批市府未落實稽查。台中市環保局表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。