台中防疫螺慢幾拍？ 議員批案場髒亂獸醫羅生門迄未開罰

台中市議員陳俞融今（28）日痛批市府在非洲豬瘟防疫上的應變失序、說詞反覆，指農業局長「一變再變、謊話連篇」，導致中市府公信力蕩然無存。她指出，非洲豬瘟是重大公衛事件，更關乎國家安全，但市民看到的不是明快作為，至今未開罰，針對市民違規開罰卻不手軟？

陳俞融指出，目前台中市飼養200頭以上的豬場共有7萬8950頭豬，其中可使用廚餘養豬的豬場有38家，市府應落實監管、嚴防疫情擴大。她質疑目前市府有任何開罰嗎？

對於外界質疑市府防疫鬆散，副市長黃國榮回應，中央與地方重點在全力防疫、疫調進行中，但至今尚無任何行政裁罰。陳俞融聞言怒批：「外界說市府螺絲鬆了，其實是連螺絲孔都生鏽了！」

陳俞融指出，農業局自己承認涉案的王姓獸醫助理「沒有獸醫執業執照」，這已違反「獸醫師法」第30條，市府依法即可開罰，根本不必等檢調。「市府對小老百姓開罰毫不手軟，違停、亂丟垃圾都能立刻開單，為何這起攸關國安的非洲豬瘟案件卻綁手綁腳、什麼都推給檢調？難道這個案子有什麼特殊不能碰嗎？」

她進一步點名農業局長張敬昌，針對獸醫進場時序的說法前後不一，讓市府公信力全面崩盤，「這就是副市長督導下的成果嗎？」

她強調，現場豬場髒亂不堪、市府卻遲未處理，顯示防疫體系全面失靈。陳俞融要求市府立即針對「無照執業」「場區髒亂」等明確違失開罰，不得再以「檢調偵辦」為藉口拖延。

她並呼籲，盧秀燕市長應帶領農業局與環保局公開向市民道歉，「給台中市民一個交代，也重建市府的公信力。」