非洲豬瘟死亡數從117頭到78頭 中市農業局：豬農記錯了將續查

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市農業局長張敬昌（左二）表示，78頭豬隻死亡是化製場三聯單數據，117或116頭是豬農的口述，與實際狀況有記憶誤差。記者陳敬丰／攝影
台中市農業局長張敬昌（左二）表示，78頭豬隻死亡是化製場三聯單數據，117或116頭是豬農的口述，與實際狀況有記憶誤差。記者陳敬丰／攝影

台中市梧棲養豬場非洲豬瘟風暴持續延燒，市府原公布該案場死亡豬隻是117頭，後改為116頭，昨天又更正為78頭，中央要求提供精確疫調。市府今天說明最新疫調狀況，78頭是化製場精確數字，116、117頭的說法是豬農口述，後續也會追查豬農是否有刻意誤導之嫌。

非洲豬瘟前近應變所今天開記者會，台中市副市長鄭照新表示，疫情發生當下，動保處第一時間預防性撲殺、掩埋豬屍，主要精力放在防止疫情擴散，因此初期的疫調就以陳姓豬場主與他兒子的說法為主，可能不是非常精確完整，市府後續也做了第二輪核實。

鄭照新說，根據最新疫調，10月11日養豬協會總幹事接獲通報，案場有20頭豬隻死亡，當時推測是丹毒，類似豬隻的蜂窩性組織炎，11日還在連假期間，動保處周一13日派遣具有獸醫身分的賴姓技佐了解，賴致電案場，豬農回應「已自行諮詢王姓獸醫佐，對方研判是放線桿菌胸膜肺炎，建議用備用藥投藥」，當天王姓獸醫佐也通報動保處。

鄭照新指出，隔天14日，賴姓技佐就到豬場疫調，豬農表示已諮詢過獸醫佐用藥，病情有改善，婉拒動保處採樣；賴姓技佐在訪視紀錄登錄，發現臨床症狀是萎死、流鼻血，無非洲豬瘟典型的血便，也研判是放線桿菌胸膜肺炎，沒有採樣。

到了15日，中央化製場系統寄送自動Email通知動保處，11日時案場有20頭豬隻死亡。鄭照新表示，從16日到18日，這3天豬隻死亡數下降，每日不超過3頭，但到了19日，豬隻死亡再次上升，根據化製所資料當天是10頭，且出現3歲種公豬死亡，以胸膜肺炎來說非常不尋常，王姓獸醫佐20日得知，上午9時通報。

鄭照新表示，動保處20日派遣2名獸醫到現場，分別是14日訪視的賴姓獸醫，與另一名祁姓獸醫，到案場採樣，後續如同外界所知，21日中央驗出非洲豬瘟PCR陽性，動保處22日完成預防性撲殺並掩埋195頭豬隻，這就是目前疫調最新呈現的狀況。

媒體詢問，死亡的豬隻總數究竟是多少？為何從117到78頭有近40頭落差？有沒有可能有豬農自行處理的狀況？農業局長張敬昌表示，豬隻死亡會送化製場，化製場都有三聯單，這是最準確的，117或116頭來自飼主口述，可能會有記憶力不準確的狀況。

張敬昌補充，經過疫調，陳姓豬農沒有化製以外的死亡豬隻處理方式，所有死亡豬隻都是採化製，78頭死亡的數據就是全部。鄭照新也強調，當然希望豬農只是記憶誤差，但後續仍會追查，若涉及偽造文書或惡意誤導，豬農會有法律責任，這部分已經送檢調。

台中市政府關於這次非洲豬瘟爆發的最新疫調狀況。圖／台中市政府提供
台中市政府關於這次非洲豬瘟爆發的最新疫調狀況。圖／台中市政府提供
台中市副市長鄭照新（中）說，當然希望豬農是記憶誤差，但若有偽造文書或刻意誤導的狀況，必須背負法律責任，檢調已在調查。記者陳敬丰／攝影
台中市副市長鄭照新（中）說，當然希望豬農是記憶誤差，但若有偽造文書或刻意誤導的狀況，必須背負法律責任，檢調已在調查。記者陳敬丰／攝影

非洲豬瘟 廚餘

