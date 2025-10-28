非洲豬瘟防疫釋疑說清楚 盧秀燕：查到什麼報什麼「絕無隱瞞」

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
盧秀燕說，昨天非洲豬瘟案場再新增2處陽性，市府團隊徹夜清消至凌晨3時。圖為示意。記者黃仲裕／攝影
盧秀燕說，昨天非洲豬瘟案場再新增2處陽性，市府團隊徹夜清消至凌晨3時。圖為示意。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今（28）日主持市政會議，親自向市民報告非洲豬瘟防疫最新進展。她強調，台中市維護食安一向採取「最嚴格標準」，查到什麼就報什麼「絕無隱瞞」，全方配合中央防堵疫情在台中，現階段守住台中、台灣，把此案限為個案。

盧秀燕說，市府在三天內完成全市168處豬場採檢，全數陰性。昨天案場再新增2處陽性，市府團隊徹夜清消至凌晨3時。雖然非洲豬瘟不會感染人類，但對產業影響深遠，因此全市一律進行PCR檢驗，確保「每一頭豬都是安全的、每一道防線都不疏漏」。

盧秀燕表示，中市府查到什麼就報什麼，不會隱瞞任何檢驗結果；只要發現異樣，立即採樣檢驗並管制案場動物移動，同時封鎖現場、撲殺所有疑似豬隻，「一頭都不留下」，以防疫情擴散。另市府與中央緊密合作，把疫情防堵在台中成個案。

市府也宣布防疫強化措施，包括全市各級學校自即日起至11月全面禁用生鮮豬肉，改採CAS冷凍豬肉；同時全面追查豬肉流向，嚴格控管人、車及健康檢測。對違規者，最高可處100萬元罰鍰。

此外，中市府同步啟動市售點、餐飲電商平台及加工廠稽查，只要發現可疑產品，立即下架送驗。市府也全面監控公有市場233個攤位，每日追蹤豬肉價格與貨源供應，目前量販店及市場價格均維持穩定。

根據中央公告，自10月20日起全面禁止廚餘餵豬，市府也啟動緊急去化作業，指定外埔綠能生態園區等四處掩埋場處理廚餘。環保局說明，外埔園區自2019年運作以來，年處理廚餘量已由110公噸成長至每年3萬公噸，累積處理達15萬噸，發電量從109年的73萬度提升至113年的334萬度，成長近五倍。

為減輕業者負擔，市府宣布，在禁宰與禁運期間，公有市場豬肉攤位免收攤費及使用費，第二階段封鎖期預計為期10天。盧秀燕指出，第一階段未出現外流，第二階段目標是「確診清零、儘速解封」，呼籲市民共同防堵疫情、守護台中。

中市府宣布，在禁宰與禁運期間，公有市場豬肉攤位免收攤費及使用費。記者黃仲裕／攝影
中市府宣布，在禁宰與禁運期間，公有市場豬肉攤位免收攤費及使用費。記者黃仲裕／攝影

非洲豬瘟 廚餘

