地方豬瘟防疫疏漏？ 卓揆緩頰：一起合作

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長卓榮泰針對豬瘟防疫，仍持續表示要中央與地方一起合作。（行政院提供）
「如果地方（檢疫）配合愈高，就有機會提早結束豬肉禁宰、禁運限制！」針對政委陳時中近日指出地方消毒SOP有疏漏，行政院長卓榮泰表示，現在共同敵人只有病毒，所以還是要中央、地方一起合作。另外，針對國民黨主席當選人鄭麗文反對提高國防預算，卓榮泰強調，強化實力才能獲得有尊嚴的和平。

廚餘去化場地先改進

行政院長卓榮泰28日繼續到立法院備詢，針對媒體詢問非洲豬瘟案場仍有2處驗出病毒，政務委員陳時中認為地方消毒SOP有疏漏，是否憂心中央與地方的對立升高？目前豬瘟要如何應對？卓榮泰回應說，只有打敗病毒，人類才能得到最後的勝利，行政院還必須要做的是要追查所有溯源。

「疫調還要全面展開，有任何可疑之處要最高標準處理！」卓榮泰表示，對於廚餘的處置，未來可以討論輔導轉型，但目前最重要的，是現在所有廚餘去化的場地，必須要全面澈底有效的完全改進，絕對不容許對環境造成二次傷害，他已經要求環境部督促各縣市的環保局，尤其是台中，一定要做到全面有效的改進。

強化實力才有和平

另外，產業方面農業部將會推出補助，如果國人的支持高，地方政府的配合也愈高，就有可能把時間緊縮在我們預定的時間當中，也可能把範圍限縮在比較小的區域，這些部分中央跟地方還是要通力合作。

有記者問說，國民黨新任黨主席本週將交接，鄭麗文反對提高國防預算，被金融時報點名恐怕激怒美國，卓榮泰回應說，強化自我實力，才能夠真正取得有尊嚴而且是永久的和平。他也說，台灣一直以來都是國際社會上良善、負責，可信賴的夥伴，未來會持續跟理念相近國家在區域和平穩定、經濟發展、科技與文化等面向合作。

非洲豬瘟 廚餘

