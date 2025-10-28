豬瘟案外案！嘉里大榮物流未配合勞檢 高市府：全面嚴查9處營業所

嘉里大榮物流未積極配合非洲豬瘟防疫，遭高市衛生局重罰300萬元，議員簡煥宗今在議會揭露，貨運公司不僅規避防疫作業，更拒絕勞工局勞檢，要求市府硬起來處理。勞工局長江健興表示，將要求高雄9家營業所提供所有司機出勤紀錄，將對司機是否超時等嚴加檢查。

台中爆發非洲豬瘟，為防堵有問題肉品流入高雄，高市衛生局10月23日赴嘉里大榮物流大寮營業所查扣載運肉品。本月25日，衛生局以規避提供食品冷鏈風險貨運清單、妨礙匡列同倉汙染風險對象為由，依法加重裁罰300萬，並命停業一周。

高市議會今早進行社政部門業務報告與質詢，議員簡煥忠表示，非洲豬瘟一案，罰300萬元其實大輕，很多物品都擔心被感染，嘉里大榮不僅不願意配合防疫提供資料，更是苛刻員工的物流公司、勞基法違規慣犯，聽聞勞工局前往4家營業所勞檢遭拒，有何公權力可處理？

勞工局長江健興說，勞檢員確實有去勞動檢查，現場的管理部門不配合，推說人不在，所以通知他們須準備資料，10月30日前到勞工局接受檢查。

簡煥宗進一步說，這家廠商很惡質，防疫視同作戰，過去有違反勞基法、不讓員工組工會、司機超時工作等不良紀錄，司機若超時工作對用路人是不定時炸彈，不僅4家需要勞檢，全高雄的營業所都應該檢查。

江健興回應，會再通知高雄9家營業所提供所有司機出勤紀錄，並請他們過來受檢，這樣也可以跨局處相互配合，釐清司機當時到底把東西載去哪裡、是否超時，會嚴加檢查。

簡煥宗強調，豬肉是重要民生用品，影響層面很大，勞工局應該硬起來處理。