防疫非洲豬瘟 卓榮泰：全面疫調、改進廚餘去化場地

有關非洲豬瘟防疫進展，行政院長卓榮泰表示，現階段要做精準的防疫作業，整個疫調要再一次全面展開，有任何可疑之處，一定用最高標準來處置。所有廚餘去化的場地，必須要全面改進，不容許對環境造成二次傷害。

卓榮泰28日赴立法院施政報告並備詢，會前接受媒體聯訪。

有關非洲豬瘟防疫，卓榮泰表示，謝謝所有國人同胞，在這段時間，對中央地方關於防疫的所有決定跟處置高度的支持，也因此才能更大力往前走。現在共同的敵人只有一個，就是病毒。只有打敗病毒，人類才能得到最後的勝利，所以還是要中央、地方一起合作。

卓榮泰說，除了應變中心跟前進應變所做的任何處置跟決定，繼續執行之外，中央、行政院還必須要做的是，追查溯源行政作業上的缺失，以進行現階段精準的防疫作業。整個疫調要再一次全面展開，有任何可疑之處，一定用最高標準來處置。

卓榮泰提到，對於廚餘的處置，未來可以有輔導轉型的討論，但目前最重要的，是所有廚餘去化的場地，必須要全面改進，不容許對環境造成二次傷害。他已要求環境部督促各縣市的環保局，尤其是台中，一定要做到全面有效的改進，必須要達到這個標準，中央會強力檢驗。

對於產業的損失，卓榮泰指出，農業部正在展開後續補助方案，讓大家得到政府更多的協助，一起共體時艱。如果國人的支持越高，地方政府的配合越高，就有可能把時間緊縮在預定的時間當中，也可能把範圍限縮在比較小的範圍，這些部分中央跟地方要通力合作。