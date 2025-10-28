非洲豬瘟防疫 陳駿季：台中疫調資訊仍有許多須釐清

非洲豬瘟防疫，農業部長陳駿季今天表示，目前台中市提供的疫調資訊還有非常多必須釐清的事，中央應變中心、前進應變所的會議中，都一再要求台中市政府要將相關疫調補強、補充的部分要盡快提供。

此外，國民黨團點名陳駿季或財政部長莊翠雲兩者其中之一，須為非洲豬瘟防疫破口下台。陳駿季今天說，防疫與所有疫調作為，都是為了釐清非洲豬瘟可能來源，相關責任釐清絕對不是在疫調裡要去呈現的。

台中一處養豬場死亡豬隻確診非洲豬瘟。國民黨黨團首席副書記長林沛祥昨天說，等抗疫完成階段性任務後，釐清失職部會及責任歸屬。陳駿季或莊翠雲兩者之一，須為這次非洲豬瘟防疫出現破口，向人民道歉、自行請辭下台，以示負責。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。陳駿季會前受訪時表示，現在最重要的目標在防疫，過程中針對全國豬隻禁運、禁宰、禁止廚餘養豬，目的就是希望將可能的傳播鏈截斷，後續若順利沒有再查到任何相關案例、經過專家會議確認全國豬場都非常乾淨時，就會考慮解禁。

陳駿季指出，當然在解禁初期因為現在很多豬隻還沒上市，可能造成量多價跌現象，現在已經在跟養豬協會、冷凍廠討論，如何在一開始做有次序的市場交易，希望透過調節能維持相關物價，政府研擬的作為，目的是確保解禁後的豬價平穩。

媒體詢問，案場是否未依規範傳送廚餘資料，陳駿季表示，疫調過程中，主要是釐清可能的來源，目前台中市提供的疫調資訊，還有非常多必須釐清的事，中央應變中心、前進應變所的會議中，都一再要求台中市政府要將相關疫調補強、補充的部分要盡快提供，才能釐清。