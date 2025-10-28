非洲豬瘟再禁運禁宰10天 豬農憂大豬「白吃」又跌價恐血本無歸

中央宣布延長毛豬禁運禁宰，不僅喜歡食用現宰溫體豬肉的消費者哀嘆，養豬農民更是壓力倍增，彰化縣養豬農民認為政府連發禁運禁宰令達15天，已影響豬舍調控及加重飼養成本，全台囤積大量毛豬更不利開市後的拍賣行情，政府應事前規畫，避免一窩蜂出豬。

彰化縣協會理事長陳筆輝今表示，現在禁運禁宰一周，距離解禁還有一段時日，毛豬行情發展還不明朗，但大多數養豬場是一貫化飼育，母豬懷孕產下仔豬、仔豬和中豬長大移舍，大豬卻沒出售留在豬舍繼續吃飼料，已影響不同成長期的毛豬移動及飼養成本。

陳筆輝又表示，若禁運禁宰15天，以全台每天出豬2萬多隻計算，將囤積30多萬頭毛豬，若開市同時出豬，豬價勢必受影響，現在每公斤豬肉飼育成本為85元至90元，如果跌破90元下探85元，連同禁運禁宰15天的飼料及照顧費用，豬農勢必血本無歸，政府應提前規畫分批出豬，維持豬價平穩。

竹塘鄉農會理事長蔡俊傑說，市場拍賣最符合標準的毛豬每頭重約120公斤，現在不能出豬，每天餵飼料，估計15天可重達130公斤甚至140公斤，大豬肉質沒變差，承銷人卻不愛，怕豬太大買回一頭零售不夠賣，買兩頭賣不完。

彰化縣陳姓農民表示，毛豬大到一定程度換肉率不佳，吃再多飼料都「白吃」，徒增農民飼養成本，又囤豬影響豬舍管理，實在很頭痛，希望中央早日確認非洲豬瘟已獲控制，並輔導養豬場依市場需求量、冷凍庫存量循序漸進出豬。