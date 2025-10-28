快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲豬瘟再禁運禁宰10天 豬農憂大豬「白吃」又跌價恐血本無歸

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣爆發非洲豬瘟疫情，目前認定未擴散，全台毛豬禁運禁宰15天以杜絕病毒蔓延。記者簡慧珍／攝影
台灣爆發非洲豬瘟疫情，目前認定未擴散，全台毛豬禁運禁宰15天以杜絕病毒蔓延。記者簡慧珍／攝影

中央宣布延長毛豬禁運禁宰，不僅喜歡食用現宰溫體豬肉的消費者哀嘆，養豬農民更是壓力倍增，彰化縣養豬農民認為政府連發禁運禁宰令達15天，已影響豬舍調控及加重飼養成本，全台囤積大量毛豬更不利開市後的拍賣行情，政府應事前規畫，避免一窩蜂出豬。

彰化縣協會理事長陳筆輝今表示，現在禁運禁宰一周，距離解禁還有一段時日，毛豬行情發展還不明朗，但大多數養豬場是一貫化飼育，母豬懷孕產下仔豬、仔豬和中豬長大移舍，大豬卻沒出售留在豬舍繼續吃飼料，已影響不同成長期的毛豬移動及飼養成本。

陳筆輝又表示，若禁運禁宰15天，以全台每天出豬2萬多隻計算，將囤積30多萬頭毛豬，若開市同時出豬，豬價勢必受影響，現在每公斤豬肉飼育成本為85元至90元，如果跌破90元下探85元，連同禁運禁宰15天的飼料及照顧費用，豬農勢必血本無歸，政府應提前規畫分批出豬，維持豬價平穩。

竹塘鄉農會理事長蔡俊傑說，市場拍賣最符合標準的毛豬每頭重約120公斤，現在不能出豬，每天餵飼料，估計15天可重達130公斤甚至140公斤，大豬肉質沒變差，承銷人卻不愛，怕豬太大買回一頭零售不夠賣，買兩頭賣不完。

彰化縣陳姓農民表示，毛豬大到一定程度換肉率不佳，吃再多飼料都「白吃」，徒增農民飼養成本，又囤豬影響豬舍管理，實在很頭痛，希望中央早日確認非洲豬瘟已獲控制，並輔導養豬場依市場需求量、冷凍庫存量循序漸進出豬。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

嘉義大學12小時完成非洲豬瘟檢測 日驗千件守住雲嘉南防線

防範非洲豬瘟疫情 稽查花蓮25國中小團膳未用豬肉

防堵非洲豬瘟...屏東養豬場全國最多 今起第二輪訪視攤商恐放無薪假

追非洲豬瘟！中檢今傳豬農父子、獸醫、動保技佐4人 全做手機採證

相關新聞

非洲豬瘟再禁運禁宰10天 豬農憂大豬「白吃」又跌價恐血本無歸

中央宣布延長毛豬禁運禁宰，不僅喜歡食用現宰溫體豬肉的消費者哀嘆，養豬農民更是壓力倍增，彰化縣養豬農民認為政府連發禁運禁宰...

直播／說明非洲豬瘟防疫進展 中央災變中心下午3時30分召開記者會

非洲豬瘟中央災害應變中心將於今天下午3時30分，在農業部防檢署召開記者會，由防檢署長杜麗華主持。

非洲豬瘟防疫 陳駿季：台中疫調資訊仍有許多須釐清

非洲豬瘟防疫，農業部長陳駿季今天表示，目前台中市提供的疫調資訊還有非常多必須釐清的事，中央應變中心、前進應變所的會議中，...

豬瘟案外案！嘉里大榮物流未配合勞檢 高市府：全面嚴查9處營業所

嘉里大榮物流未積極配合非洲豬瘟防疫，遭高市衛生局重罰300萬元，議員簡煥宗今在議會揭露，貨運公司不僅規避防疫作業，更拒絕...

防堵非洲豬瘟 卓榮泰：全面疫調、廚餘去化場地須改進

針對非洲豬瘟防疫，行政院長卓榮泰今天受訪表示，共同的敵人只有病毒，中央與地方要一起合作，疫調也要全面展開，至於廚餘去化的...

影／中央與地方對立升高？卓榮泰：共同的敵人只有一個就是病毒

行政院長卓榮泰上午前往立法院施政報告並備詢，會前受訪時就台中非洲豬瘟疫情政務委員陳時中指地方消毒作業的SOP（標準作業流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。