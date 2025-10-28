快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

非洲豬瘟影響產業 卓揆：農業部已展開後續補助方案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對國內非洲豬瘟案場有兩處仍驗出病毒，對此，行政院長卓榮泰28日表示，對於廚餘的處置，未來有輔導轉型的討論，但目前最重要的是現在所有廚餘去化的場地，必須要全面澈底有效的完全改，此外對於農業損失部分，農業部已經展開後續補助方案。

卓榮泰今日赴立法院施政報告並備詢前接受媒體聯訪，被問及有關非洲豬瘟案場，2處仍驗出病毒，政委陳時中指地方消毒SOP有疏漏。

卓榮泰回應，首先感謝所有的國人同胞，在這段時間對中央及地方關於防疫的所有決定跟處置高度的支持，也因為這樣子，政府才能夠更大力的往前走。現在大家共同的敵人只有一個，就是病毒，只有打敗病毒，人類才能得到最後的勝利，所以還是要中央、地方一起合作。

卓榮泰說，除了日前在應變中心跟前進應變所做的任何處置跟決定，繼續執行之外，行政院還必須要做的是要追查所有溯源關於行政作業上的缺失，這個溯源為的是讓此階段清楚、精準的防疫作業，整個疫調要再一次全面的展開，有任何的可疑、疑似，一定用最高的標準來處置。

卓榮泰說，其次，對於廚餘的處置，未來可以有輔導轉型的討論，但目前最重要的，是現在所有廚餘去化的場地，必須要全面澈底有效的完全改進，絕對不容許對於環境再造成二次的傷害，他已經要求環境部督促各縣市的環保局，尤其是臺中，一定要做到全面有效的改進，必須要達到這個標準，會強力來檢驗。

此外，卓榮泰也提到，對於產業的損失，已經造成的部分，農業部已經在展開後續整個補助方案，在擬定之後，會讓大家在得到政府更多的協助底下，一起共體時艱，度過這一段時間。如果國人的支持愈高，地方政府的配合愈高，就有可能把時間緊縮在預定的時間當中，也可能把範圍限縮在比較小的範圍當中，這些部分中央跟地方還是要通力合作。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

防堵非洲豬瘟 卓榮泰：全面疫調、廚餘去化場地須改進

影／中央與地方對立升高？卓榮泰：共同的敵人只有一個就是病毒

鄭麗文反對提高國防預算 卓榮泰：強化實力才能取得和平

五股交流道北出匝道完工 民代籲因應塭仔圳開發應銜接台65線

相關新聞

非洲豬瘟再禁運禁宰10天 豬農憂大豬「白吃」又跌價恐血本無歸

中央宣布延長毛豬禁運禁宰，不僅喜歡食用現宰溫體豬肉的消費者哀嘆，養豬農民更是壓力倍增，彰化縣養豬農民認為政府連發禁運禁宰...

直播／說明非洲豬瘟防疫進展 中央災變中心下午3時30分召開記者會

非洲豬瘟中央災害應變中心將於今天下午3時30分，在農業部防檢署召開記者會，由防檢署長杜麗華主持。

非洲豬瘟防疫 陳駿季：台中疫調資訊仍有許多須釐清

非洲豬瘟防疫，農業部長陳駿季今天表示，目前台中市提供的疫調資訊還有非常多必須釐清的事，中央應變中心、前進應變所的會議中，...

豬瘟案外案！嘉里大榮物流未配合勞檢 高市府：全面嚴查9處營業所

嘉里大榮物流未積極配合非洲豬瘟防疫，遭高市衛生局重罰300萬元，議員簡煥宗今在議會揭露，貨運公司不僅規避防疫作業，更拒絕...

防堵非洲豬瘟 卓榮泰：全面疫調、廚餘去化場地須改進

針對非洲豬瘟防疫，行政院長卓榮泰今天受訪表示，共同的敵人只有病毒，中央與地方要一起合作，疫調也要全面展開，至於廚餘去化的...

影／中央與地方對立升高？卓榮泰：共同的敵人只有一個就是病毒

行政院長卓榮泰上午前往立法院施政報告並備詢，會前受訪時就台中非洲豬瘟疫情政務委員陳時中指地方消毒作業的SOP（標準作業流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。