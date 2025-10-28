非洲豬瘟影響產業 卓揆：農業部已展開後續補助方案

針對國內 非洲豬瘟 案場有兩處仍驗出病毒，對此，行政院長卓榮泰28日表示，對於 廚餘 的處置，未來有輔導轉型的討論，但目前最重要的是現在所有廚餘去化的場地，必須要全面澈底有效的完全改，此外對於農業損失部分，農業部已經展開後續補助方案。

卓榮泰今日赴立法院施政報告並備詢前接受媒體聯訪，被問及有關非洲豬瘟案場，2處仍驗出病毒，政委陳時中指地方消毒SOP有疏漏。

卓榮泰回應，首先感謝所有的國人同胞，在這段時間對中央及地方關於防疫的所有決定跟處置高度的支持，也因為這樣子，政府才能夠更大力的往前走。現在大家共同的敵人只有一個，就是病毒，只有打敗病毒，人類才能得到最後的勝利，所以還是要中央、地方一起合作。

卓榮泰說，除了日前在應變中心跟前進應變所做的任何處置跟決定，繼續執行之外，行政院還必須要做的是要追查所有溯源關於行政作業上的缺失，這個溯源為的是讓此階段清楚、精準的防疫作業，整個疫調要再一次全面的展開，有任何的可疑、疑似，一定用最高的標準來處置。

卓榮泰說，其次，對於廚餘的處置，未來可以有輔導轉型的討論，但目前最重要的，是現在所有廚餘去化的場地，必須要全面澈底有效的完全改進，絕對不容許對於環境再造成二次的傷害，他已經要求環境部督促各縣市的環保局，尤其是臺中，一定要做到全面有效的改進，必須要達到這個標準，會強力來檢驗。

此外，卓榮泰也提到，對於產業的損失，已經造成的部分，農業部已經在展開後續整個補助方案，在擬定之後，會讓大家在得到政府更多的協助底下，一起共體時艱，度過這一段時間。如果國人的支持愈高，地方政府的配合愈高，就有可能把時間緊縮在預定的時間當中，也可能把範圍限縮在比較小的範圍當中，這些部分中央跟地方還是要通力合作。