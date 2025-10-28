聽新聞
0:00 / 0:00
影／中央與地方對立升高？卓榮泰：共同的敵人只有一個就是病毒
行政院長卓榮泰上午前往立法院施政報告並備詢，會前受訪時就台中非洲豬瘟疫情政務委員陳時中指地方消毒作業的SOP（標準作業流程）有疏漏，外界憂慮是否中央與地方對立升高？卓榮泰表示首先謝謝民眾，對中央與地方防疫政策決定的高度支持，因此才能夠大力的再往前走。
卓榮泰強調現在共同的敵人只有一個，就是病毒，只有打敗病毒，人類才能夠得到最後的勝利，所以中央和地方要一起合作，行政院將追查所有的溯源，關於行政上的缺失。溯源是為了進行現階段的精準的防疫作業，整個的疫調將再全面展開。至於廚餘的處置，未來有輔導轉型的討論，但目前最重要的是廚餘去化的場地，必須全面徹底有效的改進，絕不容許對環境造成二次的傷害，而對產業的損失，農業部已經展開後續的補助方案。
卓榮泰表示如果國人的支持程度越高、地方政府的配合越高，就有可能把時間緊縮在預定的時間當中，也可能把範圍控制在比較小的範圍中，這部分中央和地方還是要合作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言