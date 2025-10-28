影／中央與地方對立升高？卓榮泰：共同的敵人只有一個就是病毒

行政院長卓榮泰上午前往立法院施政報告並備詢，會前受訪時就台中非洲豬瘟疫情政務委員陳時中指地方消毒作業的SOP（標準作業流程）有疏漏，外界憂慮是否中央與地方對立升高？卓榮泰表示首先謝謝民眾，對中央與地方防疫政策決定的高度支持，因此才能夠大力的再往前走。

卓榮泰強調現在共同的敵人只有一個，就是病毒，只有打敗病毒，人類才能夠得到最後的勝利，所以中央和地方要一起合作，行政院將追查所有的溯源，關於行政上的缺失。溯源是為了進行現階段的精準的防疫作業，整個的疫調將再全面展開。至於廚餘的處置，未來有輔導轉型的討論，但目前最重要的是廚餘去化的場地，必須全面徹底有效的改進，絕不容許對環境造成二次的傷害，而對產業的損失，農業部已經展開後續的補助方案。

卓榮泰表示如果國人的支持程度越高、地方政府的配合越高，就有可能把時間緊縮在預定的時間當中，也可能把範圍控制在比較小的範圍中，這部分中央和地方還是要合作。