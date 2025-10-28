防堵非洲豬瘟 卓榮泰：全面疫調、廚餘去化場地須改進

針對非洲豬瘟防疫，行政院長卓榮泰今天受訪表示，共同的敵人只有病毒，中央與地方要一起合作，疫調也要全面展開，至於廚餘去化的場地，必須有效改進，絕不容許對環境造成二次傷害。

非洲豬瘟中央災害應變中心27日舉行記者會，行政院政務委員陳時中表示，案發場2個區域仍驗到非洲豬瘟病毒DNA（去氧核糖核酸），令人憂心清潔消毒有缺失。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對上述議題，說明非洲豬瘟防疫相關作為。

卓榮泰說，謝謝所有民眾在這段時間，對於中央及地方在防疫決定與處置給予高度支持，也因為這樣才能更大力的往前走，現在共同的敵人只有一個，就是病毒，只有打敗病毒，人類才能得到最後的勝利，因此中央與地方要一起合作。

卓榮泰表示，除了日前在應變中心跟前進應變所所做的任何處置跟決定繼續執行外，行政院將溯源追查行政作業缺失，疫調也要再一次全面展開，有任何可疑，一定用最高的標準來處置。

對於廚餘處置，卓榮泰說，未來可以有輔導轉型的討論，但目前最重要的，是現在所有廚餘去化的場地，必須要全面徹底有效的完全改進，絕對不容許對於環境再造成二次傷害，他已要求環境部督促各縣市環保局，尤其是台中，一定要做到全面有效的改進，必須要達到這個標準，會強烈來檢驗。

卓榮泰也說到，對於產業的損失，農業部已展開後續的補助方案，擬定後會讓各界在得到政府更多的協助下，一起共體時艱，渡過這段時間。

針對防疫相關作為，卓榮泰指出，如果民眾的支持越高、地方政府的配合越高，就有可能把時間緊縮在預定時間，也可能限縮於小範圍，中央地方要攜手合作。