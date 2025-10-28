嘉義大學12小時完成非洲豬瘟檢測 日驗千件守住雲嘉南防線

非洲豬瘟首例於台中梧棲廚餘養豬場檢出後，全台防疫升級。嘉義大學獸醫學院與附設動物疾病診斷中心第一時間啟動快篩應變機制，配合雲林縣、嘉義縣市及台南市動物防疫機關採樣檢體，在12小時內完成非洲豬瘟核酸檢測並上報農業部，目前實驗室每日檢測量能可達1000個檢體，成為雲嘉南三縣市防疫體系的第一道關鍵防線。

嘉大獸醫學院代理院長詹昆衛教授表示，非洲豬瘟雖為豬隻致死率極高的病毒性傳染病，但傳播速度相對緩慢，且並非人畜共通傳染病，對人體健康無直接威脅，民眾毋須過度恐慌。

嘉大獸醫學院附設動物疾病診斷中心主任、非洲豬瘟初篩實驗室負責人郭鴻志教授指出，雲嘉南地區養豬頭數占全台53.7%，台中市發生第一例非洲豬瘟疑似案例時，動物疾病診斷中心與非洲豬瘟初篩實驗室隨即啟動應變措施，配合雲林縣、嘉義縣市及台南市動物防疫機關抽血採樣，收到檢體12小時內進行非洲豬瘟核酸檢測，並將檢測結果上報農業部，每天檢測量能可達1000個檢體。

當出現疑似案例時，動物疾病診斷中心即為雲嘉南三縣市豬隻健康的第一道防線，與地方防疫機關協同抽樣、快速檢測與通報，支撐疫調與圍堵作業。