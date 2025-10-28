台中蒸煮廚餘未落實SOP？ 陳駿季：有要求市府補充資訊以釐清

台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，各界持續關注政府處理進度，農業部長陳駿季表示，後續若沒查到相關案例，經專家會議確認全國豬場都乾淨時，就會考慮解禁。至於有關台中蒸煮廚餘是否未落實SOP？陳駿季回應，目前台中疫調資訊資訊還有很多要釐清的，也要求台中市府盡快補充相關資訊。

陳駿季今於立法院院會前接受媒體聯訪時說明，目前最重要目標就是防疫，豬隻禁運禁宰目的就是要將可能傳播鏈截斷，後續如果順利，沒查到相關案例，在經過專家會議確認全國豬場都非常乾淨的時候，就會考慮解禁。

陳駿季表示，當然解禁初期，可能因為很多豬隻都還沒上市，會造成一些量或價格的現象，現在已經在跟養豬協會、冷凍公會在討論，怎麼在一開始做有次序市場交易，希望透過調解維持肉價，確保未來解禁後豬價維穩。

陳駿季提到，目前疫調過程主要是釐清可能來源，可能來源透過疫調才有可能了解，目前台中市疫調資訊還有非常多要釐清的事情，中央應變中心會議的前進應變所，都要求台中市政府針對相關疫調需要補強補充的盡快提供，這樣才能釐清。

另外，有國民黨立委要求政府有關官員應該負政治責任，陳駿季回應，防疫及疫調等作為都是為了釐清非洲豬瘟可能來源，相關責任釐清絕對不是在疫調中要呈現的。