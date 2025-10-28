直播／說明非洲豬瘟防疫進展 中央災變中心下午3時30分召開記者會

非洲豬瘟中央災害應變中心將於今天下午3時30分，在農業部防檢署召開記者會，由防檢署長杜麗華主持。

中央因應非洲豬瘟，全國豬隻禁運禁宰15天，為避免解禁後大量出豬造成價格崩跌，農業部表示，將透過登記方式管制出豬，近日會和養豬協會、冷凍公會等開協調會。

農業部長陳駿季昨天表示，第一輪疫調顯示，目前病例並沒有往外擴散的現象，第二輪啟動則要確保第一輪查訪的場域必須確認是乾淨的，才有可能在預定時間內解禁，如相關作為都有落實，就有機會清零。

行政院長卓榮泰今天說，當前所有廚餘去化場地，必須徹底改進，絕不容許二次傷害環境，他已要求環境部督促各縣市環保局，尤其是台中，一定要全面有效改進，中央也會強力檢驗。