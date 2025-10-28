防範非洲豬瘟疫情 稽查花蓮25國中小團膳未用豬肉

因應非洲豬瘟疫情，花蓮縣政府要求學校午餐團膳廠商暫停使用豬肉食材2週，昨天派員全面稽查25間國中小學校午餐供餐廚房，經查餐食內容皆無使用豬肉食材，確保師生食的安全。

因應非洲豬瘟事件，政府宣布全台豬隻原定禁宰禁運5天，後又延長10天至11月6日中午12時。

花蓮縣政府今天表示，要求學校午餐團膳廠商暫緩使用豬肉食材2週（至11月7日），昨天上午派員全面稽查25間國中小學校午餐供餐廚房，餐食內容皆無使用豬肉食材，符合暫緩使用規定，有效阻絕非洲豬瘟進入校園。

花蓮縣政府指出，非洲豬瘟病毒對豬隻具高度傳染性，此病毒非人畜共通傳染病，不會傳染給人，但為確保校園飲食安全，已全面加強防疫宣導並要求午餐團膳廠商調整菜單，以其他替代蛋白質食材，如雞肉、蛋、魚類及植物性蛋白食材等，持續為學生提供足夠的營養。

縣府教育處表示，平時就對食材嚴格控管，對於有問題的產品立即處理，嚴格把關食材安全，確保師生健康。學校午餐業者均依契約規定，每日需至教育部指定之「校園食材登錄平台2.0」確實完成食材原料、品名及供應商等資訊登錄，以確保食材來源透明、可追溯，提供各界及家長隨時查看。