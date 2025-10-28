快訊

防範非洲豬瘟疫情 稽查花蓮25國中小團膳未用豬肉

中央社／ 花蓮28日電
因應非洲豬瘟疫情，花蓮縣政府要求學校午餐團膳廠商暫停使用豬肉食材2週，27日派員全面稽查25間國中小學校午餐供餐廚房，經查餐食內容皆無使用豬肉食材。（花蓮縣政府提供）
因應非洲豬瘟疫情，花蓮縣政府要求學校午餐團膳廠商暫停使用豬肉食材2週，昨天派員全面稽查25間國中小學校午餐供餐廚房，經查餐食內容皆無使用豬肉食材，確保師生食的安全。

因應非洲豬瘟事件，政府宣布全台豬隻原定禁宰禁運5天，後又延長10天至11月6日中午12時。

花蓮縣政府今天表示，要求學校午餐團膳廠商暫緩使用豬肉食材2週（至11月7日），昨天上午派員全面稽查25間國中小學校午餐供餐廚房，餐食內容皆無使用豬肉食材，符合暫緩使用規定，有效阻絕非洲豬瘟進入校園。

花蓮縣政府指出，非洲豬瘟病毒對豬隻具高度傳染性，此病毒非人畜共通傳染病，不會傳染給人，但為確保校園飲食安全，已全面加強防疫宣導並要求午餐團膳廠商調整菜單，以其他替代蛋白質食材，如雞肉、蛋、魚類及植物性蛋白食材等，持續為學生提供足夠的營養。

縣府教育處表示，平時就對食材嚴格控管，對於有問題的產品立即處理，嚴格把關食材安全，確保師生健康。學校午餐業者均依契約規定，每日需至教育部指定之「校園食材登錄平台2.0」確實完成食材原料、品名及供應商等資訊登錄，以確保食材來源透明、可追溯，提供各界及家長隨時查看。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

非洲豬瘟再禁運禁宰10天 豬農憂大豬「白吃」又跌價恐血本無歸

中央宣布延長毛豬禁運禁宰，不僅喜歡食用現宰溫體豬肉的消費者哀嘆，養豬農民更是壓力倍增，彰化縣養豬農民認為政府連發禁運禁宰...

直播／說明非洲豬瘟防疫進展 中央災變中心下午3時30分召開記者會

非洲豬瘟中央災害應變中心將於今天下午3時30分，在農業部防檢署召開記者會，由防檢署長杜麗華主持。

非洲豬瘟防疫 陳駿季：台中疫調資訊仍有許多須釐清

非洲豬瘟防疫，農業部長陳駿季今天表示，目前台中市提供的疫調資訊還有非常多必須釐清的事，中央應變中心、前進應變所的會議中，...

豬瘟案外案！嘉里大榮物流未配合勞檢 高市府：全面嚴查9處營業所

嘉里大榮物流未積極配合非洲豬瘟防疫，遭高市衛生局重罰300萬元，議員簡煥宗今在議會揭露，貨運公司不僅規避防疫作業，更拒絕...

防堵非洲豬瘟 卓榮泰：全面疫調、廚餘去化場地須改進

針對非洲豬瘟防疫，行政院長卓榮泰今天受訪表示，共同的敵人只有病毒，中央與地方要一起合作，疫調也要全面展開，至於廚餘去化的...

影／中央與地方對立升高？卓榮泰：共同的敵人只有一個就是病毒

行政院長卓榮泰上午前往立法院施政報告並備詢，會前受訪時就台中非洲豬瘟疫情政務委員陳時中指地方消毒作業的SOP（標準作業流...

