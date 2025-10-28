點名台中…卓榮泰：廚餘去化場地須徹底改進 不容二次傷害環境

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台中市霧峰一處廚餘掩埋場影像曝光。圖／台中市議員江和樹提供
台中爆發全台首例非洲豬瘟，中央宣布全面禁止廚餘餵豬半個月，台中露天掩埋廚餘作法引發爭議。行政院長卓榮泰說，當前所有廚餘去化場地，必須徹底改進，絕不容許二次傷害環境，他已要求環境部督促各縣市環保局，尤其是台中，一定要全面有效改進，中央也會強力檢驗。

立法院會今天繼續施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，他首先表示，感謝國人高度支持這段時間中央、地方的防疫處置，政府才能更大力往前走，「現在我們共同的敵人只有一個，就是病毒，只有打敗病毒，人類才能得到最後的勝利，還是要中央地方一起合作」。

卓榮泰續指，除了繼續執行日前中央應變中心跟前進應變所的處置和決定，行政院還必須追查、溯源有關行政作業上的缺失，整個疫調要再次全面展開，有任何可疑之處，一定用最高標準處置。

他提到，對於廚餘處置，未來可討論輔導轉型，但目前最重要的，是現在所有廚餘去化場地，必須全面、徹底有效的改進，絕不容許二次傷害環境，他已要求環境部督促各縣市環保局，尤其是台中，一定要全面有效改進，中央也會強力檢驗。

至於養豬產業損失，卓榮泰指出，農業部已展開後續補助方案擬定，會讓產業在得到政府更多協助底下，一起共體時艱；在防疫作為上，國人的支持和地方政府的配合越高，就能把時間緊縮在預定的時間，也能縮小範圍，中央跟地方還是要通力合作。

