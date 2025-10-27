獸醫佐僅電話問診 農業部：無照診斷最高可罰50萬

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉行記者會，右為動物防疫組長林念農。記者曾原信／攝影
非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉行記者會，右為動物防疫組長林念農。記者曾原信／攝影

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟案例，昨傳通報豬瘟場的王姓獸醫師無獸醫執業執照，僅是獸醫佐，屬於公司的動物用藥品管理技術人員，可銷售藥物但因無獸醫執業執照，不得填發診斷書、處方或開具證明文件。農業部今表示，若無獸醫執照而執行獸醫業務，最高可處50萬元罰鍰。

台中爆出非洲豬瘟後，養豬場與獸醫通報過程成待釐清的重點事項，台中市農業局剛開始稱紀姓獸醫師曾到梧棲場診斷，事後紀稱自己是當事人，自己並未建議投藥，官方發布的消息令人失望。農業局後來澄清是來自另名王姓獸醫師建議。

台中市政府昨公布，王姓獸醫有獸醫佐證書，屬於公司的「動物用藥品管理技術人員」，可銷售藥物，但無獸醫執業執照，不得填發診斷書、處方或開具證明文件。

農業部動植物防疫檢疫署動物防疫組長林念農今指出，只有獸醫師能診斷並開藥，且必須親自到牧場診治，假如未持有獸醫執照卻執行相關業務，依法可處10萬至50萬元罰鍰。另若持有執照卻未到現場診治，同樣可依法開罰。

