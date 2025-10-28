穩豬價 農業部擬管制出豬

中央因應非洲豬瘟，全國豬隻禁宰運十五天，為避免解禁後大量出豬造成價格崩跌，農業部表示，將透過登記方式管制出豬，近日會和養豬協會、冷凍公會等開協調會。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨舉行記者會，陳駿季指出，國內平時每日出豬頭數約二萬三千頭，但這十五天就多了卅多萬頭豬可出售，因此，近期會和養豬協會、冷凍公會等開協調會，並媒合冷凍業者擴大購買，透過管制出豬讓價格穩定。

陳駿季說，已建立肉品供應調度聯繫平台，供餐飲團膳、食品加工、肉品批發廠商聯繫調度供應，針對受影響一級生產鏈的產業輔導方案，將於一周內公布。

政委陳時中說，台中市府今下午三時將提出完整的疫調報告，然而梧棲案例場消毒過的場域仍驗出病毒陽性，已要求養豬場務必要按相關流程完整做到，也不排除延長觀察監測期。現在為全國禁運禁宰期間，落實移動管制對防疫非常重要，地方政府一定要確實監督，一旦發生疫情擴散，有移動、違反規定的相關豬場，就不得不全面撲殺，且不會有任何補償。

陳駿季表示，第一輪疫調顯示，目前病例並沒有往外擴散的現象，第二輪啟動則要確保第一輪查訪的場域必須確認是乾淨的，才有可能在預定時間內解禁，如相關作為都有落實，就有機會清零。

另外，台中案例場使用廚餘養豬卻未依規定每日上傳蒸煮紀錄，台中市府稱沒有上傳沒有罰則，陳時中說，這就像明知有小偷但不報案就不去抓，不是正確的觀念。

環境部環境管理署長顏旭明補充，若是再利用一般家戶廚餘養豬場未依規定蒸煮，可依廢棄物清理法處最高六千元罰鍰；若是再利用事業廚餘養豬場，可處最高三百萬元罰鍰。台中市長盧秀燕建議應修法增加罰則，環境部表示，這部分可再討論。