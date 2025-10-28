非洲豬瘟案 中檢傳豬農父子等4人到案

台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，台中地檢署啟動調查，昨傳喚陳姓豬農父子、紀姓特約獸醫師、台中市動保處賴姓技佐等四人到案，查扣手機進行數位鑑識，並派人調取大安區肉品市場資料，四人訊後請回。王姓獸醫佐在案發後出國，檢察官將視偵辦進度評估是否傳喚。

至於該養豬場死亡豬隻頭數原為一一七頭，與化製監控系統七十八頭兜不攏，引發爭議。台中市農業局長張敬昌昨表示，比對化製系統三聯單，確認死亡頭數為七十八頭。

環境部指發生疫情的豬場未依規定每日上傳廚餘蒸煮紀錄，中市環保局未依規定每月到場稽查。台中市長盧秀燕昨表示，未上傳照片無罰則，達不到監測目的，將請立委修法。環境部環境管理署副署長林左祥說，中市有行政責任，後續修法設罰則可討論。

針對案例場死亡豬隻數目爭議，農業局長張敬昌昨說，統計至廿日死亡頭數一一七頭，「這是飼主憑記憶告訴防疫人員，不是系統上的頭數」，豬隻送到化製場會有三聯單，農會、化製場、防疫所各有一聯單，比對認定死亡頭數為七十八頭。

張敬昌說，該場紀姓特約獸醫師、王姓獸醫佐都未到過現場，飼主是透過電話請教王姓獸醫佐，因豬隻不斷死亡，王十三日晚通報動保處，十四日動保處獸醫到場訪視，但未入場，廿日動保處獸醫師到場解剖取樣。

環境部長彭啓明指該養豬場廚餘蒸煮照片上傳次數、中市環保局稽查次數都不符規定。盧秀燕昨表示，中央規定養豬場每日上傳廚餘蒸煮畫面，但未祭出罰則，豬農沒上傳也不違法，達不到監測目的，已請立委提案修法，未來要加強落實到場訪視。

中市府恐被追究行政、刑事責任

不過，環境部環管署副署長林左祥說，依法規廚餘養豬場應每日上傳，否則地方政府每月應進場查核輔導，但從紀錄來看，該場五月上傳五次、六月上傳三次、七月一次、八月掛零，中市環保局只在五月、七月各稽查一次。林說，環保局僅打電話電訪，市府有行政責任。

中檢偵辦非洲豬瘟案，廿三日已傳喚陳姓豬農父子到案，訊後請回後。檢方昨要查明此案是否涉及動物傳染病防治條例、偽造文書等，及中市府是否有相關責任。

中檢另指派重案支援中心檢察事務官，前往大安區肉品市場調取相關資料，清查販售豬隻流向，勾稽比對，釐清交易脈絡及相關人員關聯。

另外，農業部次長杜文珍昨在記者會一開始出示照片指出，案發場清潔狀況不好，消毒效果不會好，要求市府輔導加強環境清消、管制人員進出，避免成為媒介傳染。

盧回應，擔心清消過程破壞現場證據，建議請示檢察官定義清潔範圍。台中地檢署表示，承辦檢察官會請中市府動保處提供專業意見，充分討論後再行決定。