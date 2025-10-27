快訊

非洲豬瘟案 獸醫師爭議中市府6天內數度改口

中央社／ 台中27日電

台中市梧棲區1間養豬場檢出非洲豬瘟，但有關獸醫師（或獸醫佐）是否在場等情況，台中市政府的疫情調查內容6天內數度改口。

中市府農業局長張敬昌22日表示，14日接獲化製廠警示前往案場，當時畜主的「特約獸醫師」在場，已在診療，動物保護防疫處人員現場與獸醫師檢視整個豬場，認為沒有非洲豬瘟典型症狀，如流鼻血、耳後瘀青或血痢等。

不過，與案例場簽約的「特約獸醫師」紀又銘24日告訴中央社記者，從10日到22日他都未到過案例場，更不曾開立處方給藥；中市府當天坦承「誤指」，張敬昌更在25日表示，農業局聯絡的獸醫師是王姓獸醫師，非紀姓獸醫師，當時講的獸醫師是王姓獸醫師。

不過，農業局26日發布新聞稿表示，經動保處調查，王姓獸醫有獸醫佐證書，屬於公司「動物用藥品管理技術人員」，可銷售藥物，但無獸醫執業執照，已檢送相關事證發文檢調查察。

張敬昌27日表示，14日判定豬隻疑感染放線桿菌胸膜肺炎，由動保處獸醫師診斷，14日、20日到案例場動保處獸醫師是同1人，20日也是由動保處獸醫師採樣，王姓獸醫佐、紀姓特約獸醫師都未到豬場，現場狀況報告為動保處獸醫師轉述，目前了解釐清。

台灣台中地方檢察署下午傳喚陳姓豬農父子、紀姓特約獸醫師及賴姓動保處人員，4人都請回。根據了解，王姓獸醫佐目前在國外，尚未到案說明。

