快訊

晚間起豪大雨狂炸3地！更強東北季風將至 周末北部低溫「下探1字頭」

中職／暴力猿變「爆E猿」！魔神樂失5分非責失 平史上最悲情紀錄

川普結束戰爭+1？釣出白宮回文 竟引發「1檔股票」盤前大漲逾8%

中華郵政承接電商平台成防疫破口？關務署：郵局僅負責國內物流

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

有關媒體報導中華郵政自8月起承接大量拚多多、淘寶物品至台中、高雄港的配送業務共有上百貨櫃，財政部關務署27日表示，媒體報導的電商平臺貨品並非於郵局通關，中華郵政承接進口海運快遞貨物通關放行後之國內物流運送業務，但不論對海空運快遞貨物或郵包，海關均百分之百實施X光查驗，強力防堵豬肉製品闖關。

關務署強調，為利影像判讀，海運快遞貨物及郵包係逐件通關，並自111年4月1日起針對一般空運進口快遞貨物亦全面取消併袋通關，僅文件類及電商貨物得有條件少量併袋，並就電商貨物依集運商（官方集運、私人集運）進行分級管理及風險控管。

關務署指出，自2018年中國大陸爆發非洲豬瘟疫情後，海關持續以高標準、高規格、高警戒之嚴謹態度把守國門，自2018年1月1日截至今年10月27日止，海關查獲豬肉及含豬肉製品1萬3,590件，共2萬2,377公斤，均移由農業部動植物防疫檢疫署依「動物傳染病防治條例」裁罰，全力防堵非洲豬瘟疫情入侵。

關務署進一步表示，為將境外電商納入海關風險管理評估並精確統計分析，正在規劃推動跨境網購貨物進口簡易申報單均應申報電商平臺業者資訊，以提升查緝效能；對於承攬中國集運商貨物的高風險承攬業者及報關業者，海關將加大查核力道。

關務署最後呼籲，國人跨境網購絕大多數為國人生活需要的貨物，但海關仍查獲夾藏肉品案件，請民眾不可心存僥倖，誤觸法網。

非洲豬瘟 電商 中華郵政

延伸閱讀

傳中國電商肉製品直送台灣 財部：包裹全數經X光查驗

國內爆非洲豬瘟疫情 財長莊翠雲要求海關嚴查嚴罰

防堵非洲豬瘟　綠籲平台業者與主管單位杜絕郵包污染

中華郵政防堵車手洗錢再出招 ATM夜間「限領1萬」擴大全台百處

相關新聞

防堵非洲豬瘟...屏東養豬場全國最多 今起第二輪訪視攤商恐放無薪假

台灣爆發首宗非洲豬瘟確診個案，政府昨宣布延長禁運禁宰15天，屏東縣養豬大縣，養豬場全國最多、養豬頭數第二多，農業處表示，...

追非洲豬瘟！中檢今傳豬農父子、獸醫、動保技佐4人 全做手機採證

台中市梧棲區養豬場在21日爆發非洲豬瘟個案，台中地檢署今天以「證人」身分，傳喚陳姓豬農父子、紀姓特約獸醫、動保處賴姓技佐...

盧秀燕籲未上傳廚餘資料修法定罰則 環境部：可討論

台中市梧棲一養豬場確診非洲豬瘟，而本案例場有使用廚餘養豬，卻未依規定每日上傳蒸煮紀錄，而台中市政府強調，未上傳依規定並沒...

台中案例場清消後仍驗出非洲豬瘟病毒 明下午3點提出完整疫調報告

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院昨宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天至11月7日中午12時。政委陳時中今於非洲豬...

非洲豬瘟衝擊民生！北市逾600豬肉攤暫停營業 議員籲租金減免、補償

受到非洲豬瘟影響，北市多數生鮮豬肉攤商自行停業，議員指出，這些商家無法營業生計恐會有影響，應盡快研擬租金減免及補償方案。...

防堵非洲豬瘟 高市環保局線上監控4家廚餘養豬場蒸煮槽

非洲豬瘟疫情持續緊繃，高雄市政府環保局不敢鬆懈，嚴格監控全市廚餘蒸煮處理狀況，全面防堵病毒入侵，環保局指出，高雄市共有4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。